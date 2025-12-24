Escándalo en 'Exatlón México': Alexis y 'El Mono' Osuna se pelean a golpes en la Serie por la Navidad

Ciudad de México.- Una vez más en el Exatlón México se ha desatado un fuerte escándalo, debido a que recientemente se ha filtrado que las tensiones van a estar que arden durante la segunda competencia por la Serie por la Navidad este miércoles 24 de diciembre, debido a que el luchador profesional, Alexis Vargas, se va a pelear a golpes con el exfutbolista mexicano, Mario 'El Mono' Osuna.

Como se sabe, por ser diciembre y Navidad, en vez de que en el reality deportivo de TV Azteca se jugaran competencias como el Duelo de los Enigmas o la Batalla Colosal, crearon por la competencia por la Serie por la Navidad, la cual tiene como premio a que el equipo ganador reciba a sus familiares para realizar una cena navideña, en honor a estas fechas temporadas de amor y de unidad.

Hasta el momento, la primera competencia que se realizó el pasado martes 23 de diciembre, el equipo de Mati Álvarez resultaron ganadores, por lo que si ganan el de este miércoles 24 de diciembre, serán los rojos los que reciban a sus familiares. Al parecer, esta situación hará más tensa la convivencia y ocasionará que las típicas burlas y bromas del día a día sean intolerables y se llegué a la batalla física.

Que nacote Alexis metiéndose y empujando a Mono

El motivo es porque en las redes sociales, como Instagram o X, anteriormente conocido como Twitter, compartieron un video en el que se ve como Alexis, que es conocido como 'La Pesadilla Ninja' le de un empujón al 'Mono', desatando que el resto de sus compañeros se involucren y empiecen una guerra de empujones y golpes entre todos, mientras que las mujeres están tratando de contener la situación.

Finalmente, en redes sociales se creó un intenso debate, en el que muchos afirman que aunque el azul no estuvo en lo correcto, en realidad era algo que se veía venir debido a que 'El Mono' siempre les está gritando, provocándolo en sus festejos y ya hasta ha llegado a tener contacto físico con el resto de los azules, justificando que es solo parte de su festejo.

