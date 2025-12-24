Hollywood de luto: Fallece Pat Finn, actor de 'Friends' y 'Seinfeld', tras luchar contra el cáncer

Los Ángeles, Estados Unidos. – Una vez más, la industria de Hollywood se encuentra de luto debido al sensible fallecimiento del actor estadounidense Pat Finn, quien logró un importante reconocimiento por su participación en las series The Middle, Friends y Seinfeld. A pesar de que esta estrella murió el pasado lunes 22 de diciembre de 2025, a los 60 años, fue hasta días después cuando sus seres queridos se pronunciaron públicamente sobre esta lamentable noticia.

A través de un comunicado, no solo profundizaron un poco en la increíble persona que fue en vida, sino que también mencionaron que falleció en su casa de Los Ángeles, mientras estaba acompañado por sus familiares. Además, se confirmó que la causa de su muerte fue el cáncer de vejiga que le fue diagnosticado en 2022. Durante un tiempo parecía haber superado la enfermedad, ya que entró en remisión; sin embargo, cuando regresó lo hizo con tal agresividad que le provocó metástasis.

Por su parte, uno de los mensajes que más conmovió a los internautas fue el de su hija Cassidy, quien además de compartir un extenso y emotivo texto, publicó varias fotografías que retrataban distintas etapas de su crecimiento, así como un video en el que aparecía el hombre que le dio la vida. Para ella, Pat fue un ejemplo a seguir y aseguró que prácticamente ninguna palabra que pudiera pensar le haría justicia; finalmente, se despidió expresando su deseo de algún día volver a reunirse con Finn.

Compartió un par de fotos sobre su padre

"Mi vida cambió para siempre gracias a él. Me enseñó a ser divertida, positiva, humilde, a escuchar, a hacer siempre lo mejor posible, a querer y rodearme de las mejores personas. Pero lo más importante es que me enseñaste la amabilidad. Nunca he conocido a una sola persona que tuviera algo malo que decir sobre mi padre. Me siento la persona más afortunada del mundo por poder llamarte mi papá", afirmó la joven.

Un poco sobre Pat Finn

De acuerdo con información disponible en línea, Patrick Cassidy Finn nació en Evanston, Illinois, y se graduó de la Universidad de Marquette en 1987. Con su partida no solo quedó sin su progenitor Cassidy, sino que también dejó a otros dos hijos, a quienes llamó Caitlin y Ryan. Asimismo, quedó viuda su esposa, con quien estuvo casado durante 35 años y a quien solía presumir con bastante frecuencia en redes sociales, adjudicándole el título de su "mejor amiga".

Fuente: Tribuna del Yaqui