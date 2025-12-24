Horóscopos HOY Nana Calistar JUEVES 25 de diciembre 2025: Predicciones de Navidad para tu signo zodiacal

Ciudad de México.- Este jueves 25 de diciembre de 2025, Navidad llega con una energía especial marcada por la Luna en Capricornio, que invita a la reflexión, la madurez emocional y a valorar lo que sí se ha construido durante el año. De acuerdo con la vibra que marca Nana Calistar, no es un día para dramas ni reclamos, sino para reconocer quién estuvo, quién sumó y quién ya no merece un lugar en tu mesa ni en tu corazón.

Los astros señalan que esta Navidad trae lecciones importantes: Saturno activa la conciencia, empujando a cerrar ciclos familiares, sanar heridas del pasado y poner límites claros para el próximo año. Es un momento ideal para agradecer, perdonar, si así lo decides, y hacer promesas realistas, no desde la fantasía, sino desde lo que de verdad puedes cumplir. Nana Calistar advierte que este 25 de diciembre el Universo escucha con atención: lo que pienses, sientas y decretes hoy marcará la energía con la que cerrarás el año. Navidad no solo es regalos, también es balance, conciencia y amor propio.

Este jueves 25 de diciembre de 2025, Navidad llega con una energía especial marcada por la Luna en Capricornio

Horóscopos de Nana Calistar para HOY JUEVES 25 de diciembre de 2025

Aries

Esta Navidad te toca bajarle dos rayitas al drama. No todo es como lo imaginas y menos en familia. Disfruta lo que hay y no reclames lo que no llega. En el amor, una llamada o mensaje mueve sentimientos que creías dormidos.

Tauro

La Navidad te trae reflexión y calma, aunque por dentro traigas mil pendientes. Un regalo inesperado o un detalle te sacará sonrisa. En el amor, deja de aferrarte a lo que ya no vibra contigo.

Géminis

Mucho chisme, mucha plática y risas esta Nochebuena extendida. Cuida lo que dices porque una palabra mal puesta puede armar bronca. En lo sentimental, alguien te observa más de lo que crees.

Cáncer

Sensibilidad al máximo, así que no te tomes todo tan personal. La familia será clave hoy, aunque también salga algún recuerdo que apriete el corazón. Sana, perdona y sigue adelante.

Leo

Te toca brillar hasta en Navidad, pero no quieras ser el centro de todo. Comparte, agradece y disfruta. En el amor, una reconciliación o confesión se asoma si bajas la guardia.

Virgo

Navidad tranquila pero reveladora. Algo que vienes sospechando se confirma. No te amargues, mejor acomoda tus ideas. Buen día para planear lo que viene en el año nuevo.

Libra

El equilibrio será tu reto hoy. Familia, pareja y amigos jalan por su lado. Escucha, pero no cargues problemas ajenos. En el amor, define qué sí y qué no para el 2026.

Escorpio

Emociones intensas, recuerdos fuertes y una verdad que sale a la luz. No te guardes nada, pero tampoco explotes. La Navidad te pide cerrar ciclos con dignidad.

Sagitario

Alegría, risas y ganas de andar de aquí para allá. Buen día para convivir y agradecer lo vivido. En el amor, alguien quiere algo serio contigo… decide sin miedo.

Capricornio

Con la Luna apoyándote, esta Navidad te da claridad. Te das cuenta de quién sí y quién no. Momento ideal para poner límites y empezar a construir algo más firme.

Acuario

Navidad distinta, fuera de lo tradicional, pero necesaria. Te liberas de expectativas ajenas. En el amor, una sorpresa cambia tu estado de ánimo.

Piscis

Intuición a todo lo que da. Sueños, señales y corazonadas importantes. Escucha a tu corazón, pero mantén los pies en la tierra. La Navidad te trae un mensaje de esperanza.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana viernes.

Fuente: Tribuna del Yaqui