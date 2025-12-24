¡Natalia Lafourcade anuncia que ya es mamá! Muestra tiernas FOTOS de el nacimiento de su bebé

Ciudad de México.- Natalia Lafourcade volvió a emocionar al público, pero esta vez no fue por un nuevo disco ni porque pisó un escenario internacional, sino por una noticia profundamente personal. Como se sabe, la intérprete mexicana es una de las cantantes más importantes y reconocidas de México, ya que gracias a su música ha conquistado grandes escenarios y ha conseguido múltiples reconocimientos, como los premios Grammy.

Sin embargo, en este momento la artista vivirá una nueva etapa en su vida, pues este martes 24 de diciembre, en vísperas de la Navidad, reveló que dio a luz a su primer bebé, noticia que causó emoción en su círculo íntimo y en todos los fanáticos que la felicitaron a través de las redes sociales.

Natalia Lafourcade anunció el nacimiento de su bebé en redes sociales

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde la intérprete de temas como Hasta la raíz confirmó que su bebé ya había nacido. La publicación incluyó imágenes llenas de arte, con su esposo, en algunas ya se ve al pequeño en brazos y en el pecho de su madre. Las tiernas imágenes fueron acompañadas con el siguiente mensaje: "Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me has dado tanto!".

Más adelante, Natalia profundizó más en su reflexión, hablando de la experiencia emocional que vivió durante el embarazo y el nacimiento de su hijo, utilizando metáforas que solo ella podría usar en su universo creativo y espiritual:

Finalmente el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores. Palomita de maíz, mi niño precioso. A nuestros 41 años, en su semana 41.3 ¡Viva la vida! Y felices fiestas".

¿Cómo anunció Natalia su embarazo?

Como se sabe, Lafourcade no se caracteriza por compartir mucha información sobre su vida personal, sin embargo, meses atrás la cantante utilizó sus redes para dar a conocer que se encontraba embarazada por primera vez. Con un emotivo mensaje en el que aseguró que es una etapa que no esperaba vivir, la reconocida estrella mostró su pancita de embarazada en una serie de fotos:

Cinco meses y seguimos de gira, cinco meses y seguimos creciendo. Hay un bello ser adentro de mi cuerpo y esto si que no lo esperaba. Qué regalo de la vida al mismo tiempo en que canto y canto y sigo cantando para ustedes mi gente bella. Nos vemos muy prontito en España. Mientras tanto seguiremos creciendo", escribió.

¿Quién es Juan Pablo López-Fonseca, esposo de Natalia Lafourcade y padre de su hijo?

Aunque Natalia Lafourcade ha mantenido siempre un perfil discreto en cuanto a su vida sentimental, se sabe que su esposo es Juan Pablo López-Fonseca. A diferencia de otras parejas de figuras públicas, él ha optado por mantenerse alejado de los reflectores y del ruido mediático. Juan Pablo López-Fonseca es el esposo de Natalia Lafourcade

Juan Pablo López-Fonseca no solo comparte su vida personal con la cantante, sino que también ha sido un colaborador cercano en su carrera artística. De acuerdo con información difundida por diversos medios, ha participado en distintos proyectos importantes de Natalia, a través de la parte creativa y dando acompañamiento a su pareja, sin tomar protagonismo.

