Natalia Lafourcade ya es mamá, Eduardo Yáñez confiesa porqué se alejó de su hijo y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen y dicen tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos, has llegado al lugar indicado porque a continuación te mostraremos la edición más reciente del Tribuna Top 3 Espectáculos. En el resumen de este miércoles 24 de diciembre, conoce que la cantante Natalia Lafourcade ya es mamá y los detalles de su recta final en el embarazo.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Bradley Cooper le pediría matrimonio a Gigi Hadid

Según el medio Daily Mail, el actor Bradley Cooper ha realizado un gesto significativo para pedir formalmente la mano de la modelo Gigi Hadid, siguiendo una tradición que involucra a la familia de su pareja. El reconocido artista ha demostrado ser un caballero a la antigua. Fuentes cercanas a la pareja confirmaron que el actor de Maestro se acercó primero a Yolanda Hadid para pedirle formalmente la mano de su hija, expresando su deseo de pasar el resto de su vida con ella.



Eduardo Yáñez confiesa porque se alejó de su hijo

El actor Eduardo Yáñez declaró durante un podcast que su primogénito le habría estado robando dinero cuando vivían juntos y por eso se desató una discusión que derivó en esa pelea mediática que ocasionó su separación. En una charla entre amigos, Eduardo Yáñez confesó cuál fue el problema por el que decidió alejarse de su hijo: "Me bajó una lana varias veces, porque él llevaba todo el control de los pagos". Sobre a qué se dedica actualmente Eduardo Yáñez Jr, dijo: "Él ahora maneja un Uber, tiene un hijo, se casó y todo".

Una vez después del pleito, como a los 6 meses, me llamó por teléfono y me dio gusto. Le dije: 'Si quieres un consejo, el que necesites, pero si quieres algo material, no te voy a dar nada', sentí que necesitaba dinero, le dije 'Si para eso me llamaste, no me vuelvas a llamar, colgamos y desde entonces'", concluyó.

Natalia Lafourcade ya es mamá

La cantante Natalia Lafourcade, de 41 años, usó sus redes sociales para anunciar el nacimiento de su primer hijo, además compartió cómo fue la recta final de su embarazo, aún se desconoce el nombre y género del bebé. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde la intérprete de temas como Hasta la raíz confirmó que su bebé ya había nacido. La publicación incluyó imágenes con su esposo, en algunas ya se ve al pequeño en brazos y en el pecho de su madre. "Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me has dado tanto!", escribió Natalia.

Fuente: Tribuna del Yaqui