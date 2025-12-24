¿Quién gana hoy Serie por la Navidad en 'Exatlón México'? Adelantos de este miércoles 24 de diciembre

Ciudad de México.- Todo en el Exatlón México es un misterio y no hay nada asegurado para nadie, según lo que se ha visto, y ahora en los spoilers filtrados para este miércoles 24 de diciembre del 2025, se dice que para esta noche habrá mucha polémica, además de los presuntos ganadores de la Serie por La Navidad, habrá una fuerte pelea y podría no haber duelo para la Medalla Varonil.

Tal parece que en el reality deportivo de TV Azteca, la competencia va a seguir creando caos y se pondrá más intensa que nunca, pues se ha confirmado que en esta ocasión no habrá Batalla Colosal, sino que habrá una segunda competencia que se llamará la serie por La Navidad, que de premio le permitirá al equipo del color que gane, el tener a un familiar con ellos, de la que posiblemente saldrán varios sancionados por una pelea a golpes.

Con respecto a que pasará en esta competencia en honor a las celebridades decembrinas, además de la pelea, en las filtraciones han mencionado que este va a ser para el equipo de Koke Guerrero, mencionando que al haber sido la primera ganada por los rojos, el pasado martes 23 de diciembre, se va crear un desempate con un mini game para ver quién se lleva el codiciado premio, que al parecer al final quedará con los azules.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podrían ser los azules los triunfadores de la noche o que se sorprenda con la mencionada noticia.

Fuente: Tribuna del Yaqui