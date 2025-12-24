¿Renata Notni se enojó? Eiza González responde a críticas por bailar con Diego Boneta en concierto

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante de origen sonorense, Eiza González, tras verse involucrada en medio del escándalo por su presencia en el penúltimo concierto de Bad Bunny, acaba de dar una contundente respuesta a las críticas por supuestamente haberle bailado sensualmente al reconocido actor mexicano, Diego Boneta, en el mencionado show, ¿acaso Renata Notni se enojó?

Como se sabe, a lo largo de una semana, el denominado 'Conejo Malo' estuvo en la Ciudad de México para sus presentaciones de su gira mundial, de nombre DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, en la que creó una sección VIP llamada La Casita, en la que se suben famosos invitados previamente para que disfruten del show al lado del reconocido cantante de origen puertorriqueño, como lo fue el caso de González.

La exactriz de Televisa, inesperadamente se presentó en el que fue el penúltimo concierto del creador de temas como Si Veo A Tu Mamá, en el que estuvo en La Casita al lado de otras importantes figuras de México que han triunfado internacionalmente en filmes y series estadounidenses, como ha sido Boneta y también Luis Gerardo Méndez, con los que bailó y platicó en todo momento con una gran sonrisa.

Te grabé con los guapísimos Diego Boneta y Eiza Gonzalez pic.twitter.com/YJZye3XMXU — AETERNA in JUPiTER (@alexaimoan) December 21, 2025

Pero, lo que fue una grata experiencia, poco después de convirtió en una pesadilla, debido a que se dijo que la actriz de Ambulance, puso celosa a Renata por haberle bailado a Diego, por lo que internautas se lanzaron en su contra, asegurado que se merecía que la desgreñara por haberse atrevido a perrearle cuando él es un hombre que está en una relación sentimental.

Ante esto, mediante un video en TikTok ha circulado un video en el que se puede ver a Eiza mientras que deja en claro que ella no le bailó a Diego en ningún momento, sino que se ve claramente como es que frente a ella hay una mujer que también está bailando, señalando que es su amiga y con ella estaba: "Claramente estoy bailando con mi amiga enfrente de mí y estamos en una casita pegados unos al otro. No empiecen a inventar".

Renata Notni jala cabello a Diego Boneta porque Eiza González le bailó en show de Bad Bunny en las imágenes Renata aparece jalando el cabello de Diego generando especulaciones sobre una posible discusión entre la pareja la actriz salió al paso para explicar que todo fue un momen pic.twitter.com/NZ0gbUFUIU — Radio Vanguardia (@rvanguardia) December 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui