Sergio Mayer Mori se deslinda de Sergio Mayer y desestima restricción contra Ferka y Linet Puente

Ciudad de México.- El reconocido actor de origen mexicano, Sergio Mayer Mori, en entrevista se ha deslindado de acciones de su padre, Sergio Mayer, por lo que desestimado restricción contra Ferka y Linet Puente

Como se sabe, María Fernanda Quiroz, nombre real de Ferka, y Puente, se pusieron del lado de la exmodelo de origen venezolano, Natália Subtil, en el tema de su relación al lado de Mayer Mori, al cual tacharon de deudor alimenticio y de ser un "precoz". Ante esto, el político mexicano decidió interponer una demanda para solicitar restricciones en contra de las presentadoras para que no hablen del tema de su hijo y su expareja.

Ahora, una vez que el reality de TV Azteca llegó a su final y que varios de los participantes se encuentran en gira de medios, presentándose en programas como Ventaneando y Venga la Alegría: Fin de Semana, en los que son conductoras Linet y Ferka respectivamente, Mayer Mori ha decidido salir a aclarar que dado a que van a trabajar juntos, ha decidido tomar las riendas de la situación y él fue el que buscó a ambas.

En la entrevista, el único hijo de Bárbara Mori, declaró que él logró quitar la orden de restricción que hay entre ambas presentadoras para poder estar en un mismo espacio al finalizar La Granja VIP, ir a sus programas y además, él hablar con ellas frente a frente, dejando fuera a su padre: "Ese mismo día se emitió un permiso para que pudiéramos hablar y estar, pero ya saben que mi papá es un extremista, es un loco y está cab..., pero lo amo. Quiero separarme de mi padre, sin invalidar lo que hizo, pero quiero ser independiente".

El actor de Rebelde, en Netflix, le agradeció a su padre el que busque protegerlo y que alce la voz por él, pero señaló que él es un hombre de confrontar de frente en base al diálogo y que por eso él retiró lo hecho por su padre, para manejar las cosas a su manera y a su estilo: "A pesar de que había una restricción, yo me acerqué a ellas para platicar, para dialogar, porque al final del día yo quiero separar mi carrera de lo que es mi familia, de mi papá, de mi mamá, de todo eso. Yo quiero hacer mi propio camino, y creo que el diálogo es la mejor forma de resolver las cosas".

Sergio Mori menciona que él se acerco para hablar con Ferka y Linet debido a esta restricción que puso su padre Sergio Mayer LE AGRADECE pero quiere que lo separen de él, su madre y toda su familia. #LAGRANJAVIPMX #LaGranjaVIP pic.twitter.com/80GxTa71Q9 — Desde la casa (@Desde_la_casa) December 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui