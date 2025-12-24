¿Tienen incomunicada a Yolanda Andrade? Montserrat Oliver da delicada noticia de la actriz de Televisa

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Montserrat Oliver, acaba de romper el silencio sobre la polémica que envuelve a su querida amiga y compañera de trabajo, Yolanda Andrade, y en medio de los dimes y diretes de su presunto secuestro familiar, ha dado una delicada noticia de la celebridad de Televisa, ¿acaso es verdad que está incomunicada y encerrada contra su voluntad?

El pasado lunes 15 de diciembre, Gustavo Adolfo Infante, reveló que Yolanda estaba hospitalizada debido a que sufrió una recaída en la enfermedad neurológica incurable que padece, incluso aseguró que sus informes son 100 por ciento confiable, debido a que él tenía comunicación directa con la hermana de Andrade. Sin embargo, en medio de las preocupaciones por su salud, se dijo que también estaba secuestrada.

Fue el mismo presentador de Sale el Sol, quién declaró que, precisamente, la hermana de Yolanda la tenía incomunicada y encerrada en contra de su voluntad, afirmando que "personas muy cercanas" a la presentadora le están informando que la actriz de Rosa Salvaje "está viviendo un verdadero problema, pero con su propia familia" y no puede hacer nada: "Marilé, su hermana, la tiene secuestrada. Tiene el control de su dinero, de absolutamente todo. Yolanda no tiene ni la voluntad de pedir una pizza, tiene que pedirle permiso a ella".

El mensaje dejó claro que Yolanda quiere regresar, pero su cuerpo aún no se lo permite. Montserrat aprovechó el espacio para enviarle amor y recordar la importancia de la unión en estas fechas, sin entrar en polémicas, pero dejando ver que la situación sigue siendo delicada.

