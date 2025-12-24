Tras polémico pleito con su hijo, reconocido actor de Televisa hace fuerte confesión y deja en shock

Ciudad de México.- Después de que se confirmara su polémico pleito con su único hijo, Eduardo Yáñez Jr., el reconocido actor de melodramas mexicano, Eduardo Yáñez, acaba de brindar una entrevista en la que ha hecho una fuerte confesión sobre la desafortunada situación, que ha logrado dejar en shock a sus millones de seguidores, debido a que señaló que no habrá reconciliación pronto.

Como se sabe, desde hace varios años, Eduardo está peleado con su hijo, Eduardo Yáñez Jr., pues este lo acusó de manera pública de ser un padre abusivo y violento, por lo que terminaba toda relación con él, mientras que el histrión declaró que la realidad de todo es que supuestamente, su primogénito le habría estado robando dinero en lo que vivían juntos y por eso se desató una discusión que derivó en esa pelea mediática.

En julio pasado, el actor le contó a Sergio Mayer, durante su visita al podcast Políticamente Imprudente, sobre la gran relación que tenía con su hijo antes de su distanciamiento: "Mi hijo y yo nos llevábamos de pelos, éramos muy amigos, principalmente eso, éramos muy amigos, pero yo la regué", reconoció.

"Con mi hijo no tenemos comunicación desde aquel incidente, pero yo sé que él está muy bien, muy agradecido por Dios de que él ahora tiene su familia, es un hombre casado, con un hijo y muy feliz por eso".

En esta charla entre amigos, Eduardo confesó cuál fue el problema por el que decidió alejarse de su hijo: "Me bajó una lana varias veces, porque él llevaba todo el control de los pagos". Sobre a qué se dedica actualmente Eduardo Yáñez Jr, dijo: "Él ahora maneja un Uber, tiene un hijo, se casó y todo".

"Una vez después del pleito, como a los 6 meses, me llamó por teléfono y me dio gusto. Le dije, si quieres un consejo, el que necesites, pero si quieres algo material, no te voy a dar nada, sentí que necesitaba dinero, le dije, si para eso me llamaste, no me vuelvas a llamar, colgamos y desde entonces", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui