(VIDEO) La Oreja de Van Gogh y Amaia Montero alistan presentación de Nochevieja con canción inédita

Ciudad de México.– En el mes de octubre de este 2025, los fans de La Oreja de Van Gogh recibieron un duro golpe cuando se confirmó el regreso a la banda de Amaia Montero, pues a pesar de que muchos le guardaban un gran cariño, los seguidores actuales consideraron que su vuelta representaba una traición hacia Leire Martínez, quien se unió al grupo en 2008 y cuya salida solo fue explicada como resultado de "diferentes maneras de vivir el grupo".

Sin embargo, más allá de las posturas encontradas, hace un par de horas el medio de entretenimiento RTVE anunció que los músicos se presentarán juntos por primera vez después de varios años este 31 de diciembre, durante un especial televisivo de Nochevieja, en el cual, para sumar aún más sorpresas, se estrenará su primer sencillo tras las controversias y enemistades que los rodearon desde la salida de Amaia.

Como dato adicional, todo se organizó a partir del 70 aniversario de Televisión Española, por lo que el espectáculo quedó programado para las 23:30 horas (tiempo de España), y para quienes deseen verlo desde México será a las 16:00 horas (tiempo del Centro del país). En cuanto al lugar elegido, será el Palacio Miramar de San Sebastián. En TRIBUNA te mantendremos al tanto de cualquier modificación en los planes.

Leire Martínez

Es necesario destacar que el próximo año La Oreja de Van Gogh se presentará en una gira conmemorativa por las ciudades de Bilbao, Madrid, Valencia, Barcelona y San Sebastián. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no tienen previsto visitar América Latina, aunque desde ahora los fanáticos esperan que se organice una serie de conciertos en la región donde esté incluido México.

!ESTRENO MUNDIAL en exclusiva: el 31 de diciembre @laorejadevangogh estrenará en @la1_tve su esperadísimo nuevo single, con el que Amaia Montero regresa como vocalista a la banda después de 18 años", escribió la compañía, recibiendo tanto comentarios positivos como inconformidades: "No nos gustáis. Nunca se les ha puesto cara a los componentes de LODVG, solo a sus solistas, y han jugado con ellas como han querido", afirmó @albagaia.

Fuente: Tribuna del Yaqui