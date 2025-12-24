Wendy Guevara casi se desmaya en transmisión en vivo con fans al ser invadida por insoportable dolor

Ciudad de México.- La querida actriz e influencer mexicana, Wendy Guevara, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, debido a que despertó las alarmas de preocupación entre sus fans ya que casi se desmaya mientras que estaba realizando una transmisión en vivo de YouTube. El motivo fue que tras un estornudo, la invadió un dolor insoportable que ocasionó que casi perdiera el conocimiento.

Como se sabe, en noviembre del año en curso, Wendy fue sometida a una cirugía que se llama remodelación costal, la cual consiste en que en quirófano le rompan las costillas para estrechar la cintura, junto una lipoescultura y pasar la grasa a los glúteos y a las piernas. En los siguientes días, la influencer a mostrado su proceso y ha declarado que sí ha sufrido bastante de manera física y emocional al seguir el régimen requerido para que sea efectiva su intervención estética.

El motivo de este sufrimiento ha sido el hecho de que como parte del proceso de sanación y para que sea efectivo, en las primeras semanas, la actriz de Un Amor Viejo En París, se sometió a masajes para drenar residuos de grasa y sangre en su cuerpo, que son sumamente dolorosos, y tener cuidados estrictos, como el hecho de que le detectaron hipertensión y debe mantener bajó control la presión. Pero el punto más importante, es que no debe de estornudar.

Feliz Navidad les desea Wendy Guevara #wendyguevara pic.twitter.com/xPXIFtqycz — Fan de Wendy Guevara uD83DuDC1DuD83DuDC51 (@fandewendyperd) December 24, 2025

Ahora, en medio de todos estos controles para mantener su salud y que la cirugía cumpla exitosamente su función, la ganadora de La Casa de los Famosos México, despertó las alarmas sobre complicaciones médicas, después de que en un en vivo de su cuenta de YouTube, en la que hablaba con sus seguidores desde una banca en un puesto de comida, comenzó a sentirse mal y casi se desmaya, incluso pidió ayuda: "Agárrame de acá, siento que me voy a caer toda", mientras que ella se agarraba de un carro, tratando de no caer de la banca.

Ante esto, ya que pasó el susto y pudo recuperar un poco de fuerza, la expresentadora de Soltero Cotizado, declaró que fue a causa del estornudo que tuvo segundos antes, mencionando que los médicos le aseguraron que si estornudaba eso podía pasar, ya que en su condición, es un acto muy violento que le genera ese intenso dolor que la deja como sin fuerzas.

En cada estornudo hay mucha energía acumulada. Los científicos calculan que, al estornudar, se expulsa aire de los pulmones a unos 150 a 160 kilómetros por hora. Además, los músculos pectorales, abdominales y faciales se contraen a la vez", se explica en la página oficial de Bisolvón.

Fuente: Tribuna del Yaqui