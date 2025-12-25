Ciudad Obregón, Sonora.- Un hecho que conmocionó al mundo del cine y a millones de seguidores ocurrió el sábado 30 de noviembre de 2013, cuando se confirmó la muerte del actor estadounidense Paul Walker, protagonista de la exitosa saga 'Rápido y Furioso'. Su fallecimiento, a los 40 años de edad, marcó un momento de impacto global y dejó en pausa una de las franquicias cinematográficas más taquilleras de la historia.

En la edición correspondiente al 1 de diciembre de 2013 de TRIBUNA, una de las notas de la sección general dio cuenta del suceso con el contundente titular: 'MUERE ACTOR PAUL WALKER', destacando que el intérprete se encontraba filmando la séptima entrega de 'Rápido y Furioso' al momento de su deceso.

60 años, 60 historias: Muere el actor Paul Walker

Parte de la información publicada señalaba: "Cuando #VivesaVelocidad no hay reglas determinadas", fue lo último que Paul Walker compartió en su cuenta de Twitter antes de morir, ayer, a los 40 años, se leía en el arranque del texto informativo. El actor perdió la vida en un accidente automovilístico ocurrido en Santa Clarita, California, luego de que el vehículo en el que viajaba se impactara contra un poste y un árbol, provocando una explosión.

Walker viajaba como copiloto en un automóvil conducido por un amigo suyo, quien también falleció de manera instantánea alrededor de las 15:30 horas, tiempo local. De acuerdo con los reportes oficiales, ambos pasajeros murieron en el lugar de los hechos.

El actor, cuyo trabajo más reconocido fue su interpretación del policía Brian O'Conner en 'Rápido y Furioso' (2001), dejó una huella imborrable en el cine de acción. Además de la famosa saga, participó en producciones como 'Juego de Campeones' (1999), 'Ella es Así' (1999) y 'Sociedad Secreta' (2000), entre otras.

Paul Walker nació el 12 de septiembre de 1973 en Glendale, California. Inició su carrera desde niño participando en diversas series de televisión y más adelante consolidó su trayectoria en el cine. Le sobrevive su hija Meadow, de 15 años, así como un legado artístico que trascendió la pantalla grande.

Al momento del accidente, el actor se encontraba asistiendo a un evento de beneficencia de su organización Reach Out Worldwide, dedicada a labores de ayuda humanitaria. A través de redes sociales, familiares y representantes expresaron su consternación y agradecieron las muestras de apoyo recibidas en lo que calificaron como un momento profundamente difícil.

La muerte de Paul Walker no solo sacudió a la industria cinematográfica, sino que convirtió su nombre en símbolo de una carrera truncada en plenitud, dejando una profunda huella entre colegas, fanáticos y generaciones enteras que crecieron con su imagen ligada a la velocidad, la amistad y la acción.

