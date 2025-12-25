Daniel Bisogno muere intestado: El conductor de 'Ventaneando' deja legado de escándalos y pleitos legales

Ciudad de México.- Desgraciadamente, el 20 de febrero de este 2025, Daniel Bisogno, tras dos años luchando por su vida por complicaciones hepáticas y un trasplante de hígado, no pudo más y murió intestado, o sea, sin haber dejado un testamento, lo que ha dejado tras de sí pleitos legales familiares, entre su exesposa, Cristina Riva Palacio, y su hermano, Alex Bisogno, además de un legado de escándalos.

Pedro Ferriz habla mal de Daniel Bisogno

El reconocido presentador mexicano, después de que se confirmó el fallecimiento de Daniel, a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, compartió un comentario en el que afirmó que él no mentiría hablando maravillas del conductor, pues lo consideraba un "hijo de pu...", que había hecho de su vida un infierno con puras mentiras, y que le hizo esto a varias personas, por lo que debería de estarse "quemando en el infierno".

Pelea por la herencia entre Alex Bisogno y Cristina Riva Palacio

Desgraciadamente, pese a que se dijo que todo el círculo de Daniel estaba de acuerdo en que su única heredera era Michaela Bisogno, la única hija del presentador, el expresentador de Al Extremo compartió un comunicado en el que se lanzó en contra de su excuñada, asegurando que ella inició una demanda por los bienes de Daniel, cuando él solo quiere ser albacea de la menor para salvaguardar su futuro y usar parte de su patrimonio para ayudar con los gastos de su padre, como su hermano quería.

Pati Chapoy contra Alex Bisogno

A causa de esta situación, la presentadora del vespertino de TV Azteca se lanzó en contra de Alex, pidiendo que dejara en paz a Cristina y a la niña, pidiéndole que mejor se dedicara a trabajar y a encargarse de su padre, que ya no fuera un mantenido como lo era cuando Bisogno estaba vivo. Ante esto, Alex arremetió contra Chapoy y aseguró que toda su vida trabajó y no era ningún mantenido de su hermano, destacando que Chapoy por privado le habló y se disculpó con él.

Acusan a Cristina Riva Palacio de prohibir la convivencia con Michaela

El hermano de Daniel, hace un par de meses que acusó a Cristina de darles una puñalada por la espalda, señalando que los dejó fuera de la casa de su hermano, por cambiar cerraduras, que no podían visitar sus cenizas y que contrató a un abogado para impedir que le dieran lo que siempre le daba mensualmente el presentador a su padre, además de que, pese a que todo parecía que mejoraría, tampoco les ha respondido mensajes para poder ver a Michaela y mantener los lazos familiares como deseaba el difunto actor de Lagunilla, Mi Barrio.

Demanda a Charly López, novio de Daniel Bisogno, por compartir material inédito

Hace un par de semanas, Charly López, en entrevista para TV Notas, aseguró que el presentador de TV Azteca y él comenzaron a grabar el detrás de cámaras de todos los eventos a los que iban, y ahora que ha sanado la herida por su partida, compartiría los videos de material inédito del presentador. Ahora, en la misma revista, afirmando que Cristina amenazaría con demandar a Charly si compartía videos en los que salía Michaela, por lucrar con la menor, pero que también ya bajaría otros aunque no sale la menor, por usar la imagen del actor de El Tenorio Cómico.

Fuente: Tribuna del Yaqui