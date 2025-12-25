Desde Dubái hasta Nueva York: Los 5 mejores destinos turísticos para recibir el Año Nuevo 2026

Ciudad de México.- ¡El Año Nuevo 2026 está cada vez más cerca! Y, para muchos viajeros, elegir el lugar donde recibirlo es una parte esencial del plan para este nuevo comienzo. Más allá de la cena o el brindis, existen ciudades que transforman la llegada del nuevo año en celebraciones a magnánimas, espectáculos de fuegos artificiales, grandes eventos y tradiciones que atraen a millones de visitantes. ¿Te gustaría conocerlos?

En TRIBUNA te compartimos el top de los cinco destinos turísticos más icónicos para celebrar y disfrutar el Año Nuevo 2026, opciones que destacan a nivel mundial por la forma en que despiden el año y dan la bienvenida al siguiente. ¡Toma nota!

Río de Janeiro es uno de los lugares más icónicos para recibir el Año Nuevo. Foto: Facebook

TOP 5: Ciudades icónicas para despedir el Año Viejo y recibir el 2026

1. Dubái

Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, es uno de los escenarios más impactantes y populares para recibir el Año Nuevo. La ciudad destaca a nivel internacional por sus impresionantes espectáculos de fuegos artificiales, shows de luces sincronizados y grandes conciertos, especialmente en zonas emblemáticas como el Burj Khalifa. Con cenas de gala, eventos de lujo y fiestas exclusivas, es uno de los destinos favoritos de las celebridades cada 31 de diciembre.

2. Nueva York

La ciudad que nunca duerme, en Estados Unidos (EU), ya es un referente mundial e histórico para recibir el Año Nuevo. El tradicional conteo regresivo en Times Square cada 31 de diciembre reúne a miles de personas y es seguido por millones más a través de transmisiones internacionales. Además del icónico descenso de la esfera, Nueva York ofrece cruceros con cena, fiestas en terrazas y espectáculos pirotécnicos que iluminan distintos puntos de la Gran Manzana. ¡Imperdible!

3. Río de Janeiro

En Latinoamérica también hay grandes fiestas y Río de Janeiro (en Brasil) lo sabe. Esta ciudad destaca por ofrecer una de las celebraciones más multitudinarias del planeta. Cada año, el Réveillon de Copacabana transforma la playa en un enorme escenario donde locales y turistas se reúnen vestidos de blanco para despedir el Año Viejo entre música, rituales simbólicos y un espectáculo de fuegos artificiales frente al océano Atlántico.

4. Sydney

Sydney, en Australia, es otro de los destinos más populares de la temporada invernal, ya que su celebración ocurre antes que en muchas otras partes del mundo (por su ubicación geográfica). Los fuegos artificiales sobre el Sydney Harbour Bridge y la Ópera de Sídney son considerados de los más espectaculares a nivel global, convirtiendo a la ciudad en una referencia obligada para quienes buscan iniciar el año con vistas inolvidables.

5. Londres

Por último, pero no menos importante, Londres, en el Reino Unido, ofrece una celebración que combina tradición y modernidad. A lo largo del río Támesis se realizan espectáculos de pirotecnia y música, con miles de asistentes reunidos en puntos estratégicos para presenciar el cambio de año. La capital británica complementa la celebración con eventos culturales y festejos que se extienden durante los primeros días de enero.

Elegir alguno de estos destinos para recibir el Año Nuevo 2026 implica más que un viaje: es la oportunidad de formar parte de celebraciones y culturas que se han convertido en referentes mundiales. Cada ciudad ofrece una forma distinta de despedir el año, pero todas comparten un mismo objetivo: dar la bienvenida a un nuevo comienzo con experiencias memorables.

Y tú, ¿dónde vas a recibir al 2026?

