Drama, peleas y fuertes acusaciones: Los mayores escándalos de 'La Casa de los Famosos 2025'

Ciudad de México.- Este 2025, la tercera temporada de La Casa de los Famosos México no fue una de las ediciones más mediáticas, en comparación con las anteriores, pero sí resultó ser una de las más polémicas en la historia del formato. Luego de casi diez semanas de transmisiones, el público tuvo la oportunidad de presenciar peleas intensas, protagonizar controversias en redes sociales, señalamientos y acusaciones entre los famosos que participaron en el proyecto televisivo.

Las redes sociales, especialmente X, se convirtieron en un semillero de debate sobre la transparencia de las eliminaciones y la conducta de algunas celebridades dentro de la casa más famosa de México. Desde presunta preferencia de la producción con algunos de los participantes hasta filtraciones que despertaron sospechas entre los televidentes: Esto demostró que el juego y el drama no sólo ocurre al interior del reality show de Televisa, sino que también se manifiesta en el entorno digital.

Acusan de violencia verbal a Alexis Ayala

Durante una de las pruebas por el presupuesto, Ninel Conde y Alexis Ayala protagonizaron uno de los episodios más polémicos de la temporada. En una prueba semanal llamada Alarmado', en donde los habitantes tienen diez segundos para llegar a un mueble y apretar botones de diferentes colores, el exintegrante de Solo para Mujeres le dijo "¡quítate!" a Elaine Haro. La acción molestó a 'El Bombón Asesino', quien le reclamó al actor y calificó el hecho como violencia verbal.

Broma de Facundo se sale de control

En medio de la segunda fiesta temática inspirada en Tulum, Facundo decidió realizar una broma a su compañero Aldo de Nigris. De un instante a otro, el conductor de televisión se colocó en cuclillas y quitó la alfombra sobre la que estaba parado el influencer regiomontano, mientras que este era distraído por Clemente Rodríguez, mejor conocido como 'Shiky'. El fuerte azotón causó asombro entre los demás y una evidente molestia en el miembro del clan de los de Nigris.

?? #Video | uD83DuDE31¡Una broma que se volvió polémica!uD83EuDD2F



uD83DuDCE3La Casa de los Famosos México 3 sigue siendo escenario de diversas controversias, ahora durante una de las fiestas semanales, Facundo protagonizó una aparente broma que terminó con Aldo de Nigris en el suelo, un momento que… pic.twitter.com/JvndGUJG2s — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 10, 2025

¿Dalilah Polanco se burla del padre de Mar Contreras?

La actriz mexicana, Dalilah Polanco, fue objeto de críticas por un comentario que realizó en torno al padre fallecido de Mar Contreras. La controversia surgió cuando, al ver una mariposa en el gimnasio, un símbolo que Mar asocia con la presencia de sus progenitores, la intérprete de La Familia Peluche dijo: "Le voy a decir a Mar que aquí está su papá otra vez". Las palabras de Polanco fueron tachadas de insensibles por un sector de la audiencia, la cual se manifestó en redes sociales.

Mar Contreras sirve pasta del suelo

Por servir pasta del suelo y luego darle el plato a una de sus compañeras, Mar Contreras estuvo en el ojo del huracán. Lo que en principio parecía un descuido menor terminó por desatar un intenso debate, ya que Contreras recogió unos fideos y los colocó en el plato que le entregó a la modelo mexicana, Priscila Valverde, sin advertir lo sucedido. El momento quedó exhibido en una función de cine, lo cual generó diversas reacciones por parte de los integrantes.

Aldo de Nigris explota contra 'Shiky'

Si hubo un famoso que intentó mantenerse alejado de los escándalos, Aldo de Nigris tuvo uno de los momentos más polémicos luego de una dinámica de Congelados, en la cual recibió la visita de su abuela Lety Guajardo. Tras la salida de 'Doña Alegría', como la apodan, Aldo quedó notablemente afectado, por lo que su equipo le brindó apoyo. 'Shiky' se molestó porque lo excluyeron a él y a sus compañeros, provocando una reacción iracunda por parte del creador de contenido.

La neta no hay necesidad de amargar los buenos momentos con tonterías, aquí el video completo del enojo de Aldo con Shiky, ustedes juzguen.#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/6DuR1CGGWk — Soy Marbe (@BellaIndirecta) September 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui