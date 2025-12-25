Escándalos de Alicia Villarreal: De denuncia de violencia contra Cruz Martínez a pleito con su hija Melenie

Ciudad de México.- Después de un polémico año, este es el recuento de todos los escándalos que enfrentó a lo largo del 2025 la reconocida cantante de banda mexicana, Alicia Villarreal. Entre sus complicados momentos destacan la denuncia de violencia intrafamiliar en contra de su ahora exesposo y productor musical, Cruz Martínez, así como la inesperada pelea mediática con su hija mayor, Melenie Carmona.

Escándalo infidelidad Cruz Martínez

Poco después de que se entró al 2025, en redes sociales se filtró un video de Martínez en el que se le ve con una mujer durante la madrugada, en un evento musical de su banda, Los Kumbia Kings. Dicha polémica le fue comunicada a Villarreal por primera vez en una entrevista, en la que se mostró sorprendida y dijo desconocer que su entonces esposo hubiera salido con alguien, pero desestimó estas acusaciones.

Confirma proceso de divorcio

Solo unos días después de que en medio de una entrevista se enterara de esta situación, le dio la exclusiva al famoso periodista, Gustavo Adolfo Infante, de que había tomado la decisión de separarse oficialmente del cantante nacionalizado estadounidense, destacando que ambos iban a llevar un proceso en paz por el bien de sus hijos. Desgraciadamente, la paz duró poco, ya que después comenzaron las acusaciones sobre infidelidad, robo de cuentas bancarias y demás.

Denuncia golpiza y en video hace señal de auxilio

Tristemente, en febrero del 2025, se filtró el hecho de que supuestamente, la denominada 'Güerita Consentida' fue violentada por Cruz y tuvo que ser hospitalizada en Monterrey. Justamente en ese día, horas después, apareció en un concierto programado para dicho día, y antes de que acabara su presentación, hizo la señal con la mano de auxilio, anunciando que estaba en peligro.

¡ZAFARRANCHO! Alicia Villarreal será RESPALDADA por la POLICÍA tras el caso con Francisco 'N'. ¿Qué OPINAS de esta decisión? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/VYqAo6VqRl — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 18, 2025

Comienza demanda por violencia

Después de que hiciera la señal de auxilio que existe, en la que baja cuatro dedos, oficialmente se comenzó el proceso legal para determinar si es que el cantante era culpable de violentar a la exvocalista de Grupo Límite. Cabe mencionar que actualmente, Cruz está vinculado a proceso y bajo investigación.

Francisco Cantú exhibe romance y lo demanda

En medio de la separación entre el supuesto novio de la fallecida Dulce y Alicia, nació un intenso pleito, debido a que Cantú declaró que él tuvo un romance con Alicia a finales del 2023, y que cuando estaban juntos se burló de Martínez y de Arturo Carmona, afirmando que le decía que de ellos dos no se hacía ni uno completo como él. Ahora, hay una demanda en proceso por acoso, y el juez le otorgó medidas de protección a Alicia contra Cantú, e incluso su abogado confirmó que el juez le puso seguridad policial en México y procesan para que la tenga en Estados Unidos.

Nuevo novio

En medio de la tormenta, Alicia al parecer vio la luz, debido a que hace un par de meses, justo cuando se confirmó que oficialmente estaba divorciada de Martínez, reveló que estaba en romance con Cibad Hernández, con el cual no ha parado de compartir fotos y videos en los que presume su amor por todo lo alto.

ZAFARRANCHO Arturo Carmona RESPONDE a la AM3N4Z4 de RESTRICCIÓN por parte de Alicia Villarreal. Además, menciona que él NO se ha metido en la vida de NADIE. ¿Qué OPINAS de sus palabras? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/knpSu0PXIQ — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 11, 2025

Arremete contra Arturo Carmona

De la misma manera que con Cruz y Francisco, la intérprete de temas como Te Quedó Grande La Yegua se ha lanzado contra Carmona, afirmando que podría demandarlo si seguía dando su opinión con respecto a su tema con Cruz, ya que, a la percepción de la artista, Arturo está del lado de Martínez por su negocio en común.

Pelea con Melenie Carmona

Finalmente, Alicia en las últimas semanas ha dado de qué hablar por el hecho de que se reveló que su hija Melenie dejó de seguirla en Instagram, además de que la exintegrante de Juego de Voces, en un live en TikTok, reveló que no estaba de acuerdo con el romance de Alicia y Cibad, destacando que hay muchas cuestiones internas familiares que, de saberse, todos le darían la razón, pero se negó a hablar al respecto.

¡Alicia Villarreal EXIGE un ALTO las CRÍTICAS contra su hija, Melenie Carmona tras POLÉMICAS declaraciones sobre su relación con Cibad Hernández y Cruz Martínez! #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/1N2foDweRF — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui