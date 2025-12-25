'Exatlón México': De lesiones a pleitos a empujones; estos son los escándalos del reality de TV Azteca

Ciudad de México.- A solo tres meses de que inició el Exatlón México, sus atletas no han estado exentos de tener polémicos escándalos, como el hecho de que varios de sus integrantes han tenido que abandonar la competencia por severas lesiones que les impidieron seguir, así como pleito a empujones entre los rojos y azules, y hasta dramas amorosos dentro del reality deportivo de TV Azteca.

Mario 'El Mono' Osuna se burla de Ernesto Cazares y exatletas reprueban el acto

En la primera semana de competencia, 'El Mono', mientras que estaba compitiendo en contra de Cazares, y en la línea de tiro, dado que a él le faltaba solo derribar un objetivo para ganar, se recostó en la arena y bostezó, burlándose de Ernesto, que no lograba conectar el tiro. Ante esto, en redes sociales varios atletas de temporadas pasadas, como Heber Gallegos, recriminaron estas acciones, afirmando que les parecía muy antideportivo.

Lesión que deja fuera a Aristeo Cazares, Paola Peña y William Arroyo

Tristemente, a lo largo de los tres meses de competencia, tres atletas han tenido que abandonar las playas de la República Dominicana a causa de severas lesiones. El primero fue Aristeo, que al caerse durante un Duelo de Eliminación se lesionó la rodilla y tuvo que ser operado. En segunda ocasión, el afectado fue William, que se luxó el hombro, y por último, fue Paola, que en una serie por la Supervivencia también se lesionó la rodilla y también fue a cirugía en México. Cabe mencionar que Mati Álvarez, Doris del Moral y Ernesto han tenido que mantenerse días en reposo por ligeras lesiones.

Romance entre Ella Bucio y Humberto Noriega

Durante un live en Instagram de la competencia, Humberto, al haber ganado la Medalla Varonil, fue cuestionado sobre si era verdad que estaba en una relación con Ella, a lo que respondió que sí; sin embargo, poco después se reveló que la atleta roja tenía novio, a lo que este, también experto en parkour, salió a afirmar que ellos mantienen una relación abierta, por lo que Bucio podía tener un romance con Humberto.

Pleito a empujones entre Mario El Mono Osuna y Adrián Leo

Una vez más, el atleta de los rojos fue criticado por sus conductas antideportivas, pues al haberle ganado un punto a Leo de los azules, se acomodó a un lado de rodillas y alzó su pierna de manera que pareciera que era un perro orinándole el pie a su rival, por lo que este fingió patearlo en modo de venganza, ocasionando que Osuna lo empujara y comenzaran a gritarse de cosas y se desatara una serie de empujones entre todos sus compañeros tratando de defender al elemento de su equipo.

Sanción a los azules por practicar tiros

En todas las temporadas, cada atleta que pierde suele quedarse unos segundos más tratando de lograr colgar el aro, tirar los tótems o realizar con éxito el tiro elegido en la competencia; sin embargo, hace un par de semanas que al equipo de Koke Guerrero los regañaron y sancionaron por este motivo, asegurando que por reglamento estaba prohibido, por lo que fans del proyecto se quejaron en redes, ya que los rojos hacen lo mismo y no se les dijo nada.

Antonio Rosique anuncia que será padre de una niña

Antes de comenzar el duelo de los enigmas de la novena semana, Antonio anunció que venía en camino el mejor refuerzo del mundo, su primer bebé, y en honor al proyecto que ha conducido por casi 10 años, lanzó cuatro tiros, accionando la palanca para que abriera la enorme caja que estaba en la zona de tiro, revelando que se convertiría en padre por primera vez de una hermosa niña.

Rompimiento entre Mati Álvarez y Evelyn Guijarro

En medio de todas las tensiones entre azules y rojos, se comenzó a decir que la supuesta relación amorosa entre ambas mujeres, que no fue confirmada por ninguna, se estaba tambaleando por esto y había problemas entre ellas de índole personal. Por desgracia, Evelyn confirmó que se rompió todo tipo de relación personal entre Mati y ella cuando ganó su Medalla Femenil, señalando que como atleta la admira, pero que como persona no comparte sus valores, por lo que solo podía decir que cada una está por su lado en ese aspecto, y no hay nada más que cuestiones laborales entre ambas.

Fuente: Tribuna del Yaqui