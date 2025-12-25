Horóscopos HOY Nana Calistar VIERNES 26 de diciembre 2025: Lectura para tu signo con Luna en Escorpio

Ciudad de México.- Este viernes 26 de diciembre de 2025 llega con una energía intensa y reveladora, marcada por la Luna en Escorpio, que, según la vibra de Nana Calistar, no anda con rodeos y saca a la luz verdades que muchos preferían seguir escondiendo. Es un día para enfrentar emociones profundas, cerrar ciclos pendientes y dejar de autoengañarse. Los astros indican que este viernes es ideal para depurar relaciones, soltar rencores y tomar decisiones desde el fondo del corazón, no desde la costumbre.

Nana Calistar advierte: quien se resista a soltar, se estanca; quien se atreva, renace. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético de este viernes y descubre cómo influirá en tu ánimo, tus pensamientos y tus relaciones. Si el mensaje te resuena, es porque va dirigido directamente a ti.

Nana Calistar tiene una lectura especial para tu signo zodiacal, ya que la Luna está en Escorpio

Horóscopos de Nana Calistar para HOY VIERNES 26 de diciembre de 2025

Aries

Este viernes te cae el veinte de quién sí y quién no. No sigas regalando tu energía a gente que solo aparece cuando necesita algo. En el amor, alguien quiere volver, pero pregúntate si realmente vale la pena repetir la historia. Dinero estable, pero cuida gastos impulsivos.

Tauro

Día ideal para acomodar pendientes y poner orden en lo que traes hecho bolas. Una conversación familiar te hará ver las cosas desde otro ángulo. En el amor, deja de cargar culpas que no te corresponden. Tu paz no se negocia.

Géminis

La Luna te trae chismes, mensajes y verdades que no esperabas. No repitas lo que te confíen porque podrías meterte en problemas. En el amor, alguien se confunde contigo… aclara antes de que se haga un lío más grande.

Cáncer

Andas sensible, pero también más intuitivo que nunca. Confía en lo que sientes, no estás exagerando. Un tema económico mejora poco a poco. En el amor, no ruegues atención: quien quiere, busca.

Leo

Brillas sin esfuerzo y eso despierta envidias. No cuentes tus planes todavía. Se aproxima una oportunidad laboral o proyecto que te dará más estabilidad. En el amor, deja el drama y habla claro.

Virgo

Este viernes te pide descanso mental. No todo lo tienes que resolver tú. Un pendiente del pasado se cierra por fin. En el amor, alguien demuestra con hechos lo que antes solo prometía.

Libra

Momento perfecto para tomar decisiones que vienes posponiendo. No tengas miedo de incomodar a otros si eso te da tranquilidad. En el amor, se aclara una duda que te tenía intranquilo desde hace días.

Escorpio

Tu intuición anda fina, úsala. Cuidado con traiciones disfrazadas de buenas intenciones. En el trabajo, se reconoce tu esfuerzo. En el amor, no controles tanto o terminarás alejando a quien te importa.

Sagitario

Viernes de movimiento y planes de último momento. Se activa una invitación o salida inesperada. En el amor, alguien quiere algo serio contigo; decide sin miedo, pero con cabeza fría.

Capricornio

Día para enfocarte en lo tuyo y dejar de cargar problemas ajenos. Un dinero extra o apoyo llega. En el amor, pon límites claros: no más medias tintas ni promesas vacías.

Acuario

Te cae una noticia que cambia el rumbo de tus planes. Mantén la calma. En lo sentimental, alguien del pasado vuelve a aparecer… no olvides por qué se fue. Buen día para la creatividad y nuevas ideas.

Piscis

Andas soñador, pero no pierdas piso. Un consejo de alguien mayor te ayudará mucho. En el amor, se fortalece una conexión sincera. Deja de autosabotearte, mereces cosas buenas.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana sábado.

Fuente: Tribuna del Yaqui