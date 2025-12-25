Las tres muertes de famosos que sacudieron al 2025: Los detalles en el Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- En la edición especial del Tribuna Top 3 Espectáculos por motivo de la Navidad, presentamos un resumen sobre las muertes que marcaron al mundo de entretenimiento este 2025. En la edición de este jueves 25 de diciembre, entérate sobre cuáles fueron las pérdidas más duras en el medio artístico; por ejemplo, la sensible partida del conductor mexicano Daniel Bisogno.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Ozzy Osbourne, el 'Príncipe de las tinieblas'

Después de pocas semanas de brindar su último concierto, la leyenda del rock, Ozzy Osbourne, falleció de un infarto agudo al miocardio el 22 de julio de 2025 a los 76 años. Ozzy nació en Birmingham, Inglaterra el 3 de diciembre de 1948; su vida fue reflejo de cómo era que vivía la clase baja en la Europa de los casi 50. Su madre era obrera y su padre fabricaba herramientas y ambos trabajaban para sostener el hogar en el que Ozzy se crió con sus cinco hermanos y que contaba con apenas dos habitaciones.

Paquita la del Barrio

La popular cantante mexicana que se volvió un ícono del desamor, Paquita la del Barrio, falleció a los 77 años, en su casa, en el estado de Veracruz por un infarto. Francisca Viveros Barradas nació el 2 de abril de 1947 en Alto Lucero, Veracruz, donde desde pequeña trabajó en la cosecha de mangos y café para ayudar a su familia.



Daniel Bisogno

Después de varias hospitalizaciones por padecimientos en el hígado y los riñones, el famoso presentador televisivo y actor mexicano Daniel Bisogno, también conocido como 'El Muñeco' falleció el 20 de febrero a los 51 años, por una falla multisistémica provocada por un trasplante de hígado. El estado de salud de Daniel Bisogno se complicó cuando recibió un trasplante de hígado, donde desafortunadamente, desarrolló una infección de vías biliares que se esparció hacia la sangre y le causó daño en los riñones.

Fuente: Tribuna del Yaqui