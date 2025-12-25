Parejas famosas más importantes que se comprometieron este 2025

Ciudad de México.- El año 2025 estuvo marcado por compromisos de alto perfil en el mundo del espectáculo. Aquí en TRIBUNA te damos un repaso de enero a diciembre, con detalles de cada pareja y sus planes de boda. Si no has escuchado hablar de ninguno de los muchos compromisos de famosos de este 2025, basta con abrir cualquier red social para encontrarse con la foto de la celebrity que menos te esperas.

Desde el anillo de compromiso de Zendaya en la alfombra roja de los Globos de Oro a principios de año, hasta la pedida de mano de Travis Kelce a Taylor Swift, todo indica que 2026 nos traerá muchas bodas, así que será mejor que nos vayamos preparando. Mientras que muchas celebridades han decidido anunciar su compromiso mediante un post en Instagram, otras han compartido la noticia en exclusiva con la revista Vogue, como la modelo Winnie Harlow y la cantante Normani.

El 2025 fue un año de compromisos memorables en Hollywood y la música

Lista de famosos que se comprometieron este 2025

Enero, Zenayda y Thom Holland: La actriz y el actor de 'Spider-Man' confirmaron su compromiso entre Navidad y Año Nuevo, revelado públicamente el 6 de enero de 2025. Ambos, de 29 y 28 años respectivamente, planean una boda íntima sin prisa, debido a sus agendas profesionales.

Zendaya y Tom Holland

Febrero, Winnie Harlow y Kyle Kuzma: La modelo canadiense y el jugador de la NBA se comprometieron el 13 de febrero de 2025, en un jet privado rumbo a las Islas Turcas y Caicos. Su boda está prevista para finales de 2026.

Leyenda

Tanner Buchanan y Mary Mouser: Los actores de Cobra Kai confirmaron su compromiso el 13 de febrero de 2025, durante la premiere de la última temporada. Su boda se celebrará en 2026.

Tanner Buchanan y Mary Mouser

Marzo, Jacob Batalon y Verónica Leahov: El actor de Spider-Man anunció su compromiso el 5 de marzo de 2025 en Nueva York. La boda está prevista para mediados de 2026.

Jacob Batalon y Verónica Leahov

Mayo, Candice King y Steven Krueger: Los actores de 'The Vampire Diaries' y 'The Originals' revelaron su compromiso el 14 de mayo de 2025. La boda será en Nashville en 2026.

Candice King y Steven Krueger

James Maslow y Caitlin Spears: El cantante de Big Time Rush se comprometió el 8 de mayo de 2025 en Italia. La boda está programada para la primavera de 2026.

James Maslow y Caitlin Spears

Simu Liu y Allison Hsu: El protagonista de 'Shang-Chi' anunció su compromiso el 11 de mayo de 2025 en París. La boda se celebrará en 2026.

Simu Liu y Allison Hsu

Junio, Jason Segel y Kayla Radomski: El actor de 'How I Met Your Mother' se comprometió el 18 de junio de 2025. La boda está prevista para 2026 en California.

Jason Segel y Kayla Radomski

Dua Lipa y Callum Turner: La cantante británica y el actor confirmaron su compromiso el 12 de junio de 2025. Aunque aún no fijan fecha, planean casarse en 2026.

Dua Lipa y Callum Turner

Joe Manganiello, exesposo de Sofía Vergara se comprometió con la actriz Caitlin O'Connor en junio de 2025, anunciando públicamente la noticia en octubre de 2025.

Joe Manganiello y la actriz Caitlin O'Connor

Julio, Kelly Osbourne y Sid Wilson: La hija de Ozzy Osbourne y el integrante de 'Slipknot' se comprometieron el 5 de julio de 2025, durante el concierto de despedida de 'Black Sabbath' en Birmingham. La boda será en 2026.

Kelly Osbourne y Sid Wilson

Paul Wesley y Natalie Kuckenberg: El actor de 'The Vampire Diaries' y la modelo alemana anunciaron su compromiso el 19 de julio de 2025 en Italia. La boda está prevista para 2026.

Paul Wesley y Natalie Kuckenberg

Agosto, Taylor Swift y Travis Kelce: La cantante y el jugador de la NFL anunciaron su compromiso el 26 de agosto de 2025. La boda será el 13 de junio de 2026 en Rhode Island.

Taylor Swift y Travis Kelce

Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez en agosto de 2025; aunque no hay fecha oficial, se rumorea que la boda podría ser en 2026, después del Mundial, y será una celebración íntima.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Finneas O'Connell, el hermano productor de Billie Eilish, se comprometió con su novia de mucho tiempo, la actriz e influencer Claudia Sulewski, en septiembre de 2025.

Finneas O'Connell y Billie Eilish

Diciembre, Miley Cyrus y Maxx Morando: Despertaron rumores en diciembre de 2025 cuando Miley apareció con un anillo de diamantes engastado en oro, tras cuatro años de noviazgo.

Miley Cirus y Maxx Morando

Este año 2025 ha sido una celebración del amor sin reservas. El anuncio de compromisos entre superestrellas como Taylor Swift y Miley Cyrus, hasta las parejas de reality, sugiere un cambio cultural. Las celebridades, al igual que el resto, valoran la seguridad, el compañerismo y el futuro compartido. Las ceremonias del 2026 prometen ser épicas.

Taylor, Selena, Dua, y Zendaya todas se casaran pic.twitter.com/liWSQa9IgC — Indie 505 (@Indie5051) August 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui