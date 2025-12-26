Abogados de Sean 'Diddy' Combs interponen demanda de apelación para liberar al rapero en Año Nuevo

Estados Unidos.- Los abogados defensores del reconocido rapero estadounidense, Sean 'Diddy' Combs, acaban de revelar que han interpuesto una demanda de apelación, en la que le han solicitado al jurado de Nueva York, la liberación de la cárcel del polémico cantante, tras ser condenado a poco más de cuatro años de prisión tras ser acusado de tráfico sexual, para antes de Año Nuevo.

Como se sabe, en octubre de este 2025, después de un largo juicio tras las rejas, oficialmente el rapero ha sido sentenciado por dos delitos, por los cuales, según la información brindada, pasará más de cuatro años en prisión, además de que deberá de pagar una multa, que se dice será valorada en solamente 500 mil dólares. Hasta el momento sus abogados no han dado más informes con esta situación.

Poco después, en redes sociales se compartió un reporte y registros en la página oficial de la Federal Bureau of Prisons, en los que se ha dicho que la fecha de liberación de Combs fue aplazada, o sea, que pasará más tiempo tras las rejas, y que de ser estipulado para salir el 8 de mayo del 2028, en realidad sería hasta el 4 de julio del 2028. Al parecer, esta decisión causó la molestia de sus abogados que han pedido su liberación.

#abrohilo Sobre el oscuro mundo de Sean Combs el rapero que fue arrestado por tráfico sexual y prostitución. pic.twitter.com/uMLw7ajSc2 — Una pelirroja ahí ?? (@Unatalpelirroja) September 25, 2024

Cabe mencionar que en esta apelación, presentada en esta semana de Navidad, a defensa del mentor de Justin Bieber, han solicitado al juez que libere a Combs tras su ataque en prisión, pero, que en caso de que no pueda liberarlo antes de concluir en el 2025, solicitan que reduzca la sentencia, ya que estiman que el tribunal le impuso un castigo excesivo en su juicio federal, informa Variety.

En la apelación de 84 páginas, revisada por Variety, la abogada Alexandra A.E. Shapiro argumentó que la sentencia de 50 meses de Combs fue mayor de lo debido, culpando al juez Aran Subramanian y afirmando que este actuó como decimotercer miembro del jurado: "Los acusados suelen ser condenados a menos de 15 meses por estos delitos, incluso cuando hay coacción, algo que el jurado no encontró en este caso".

Sean Combs: The Reckoning. December 2 pic.twitter.com/myyjYXhTPv — Netflix (@netflix) November 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui