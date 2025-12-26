Actor de Nickelodeon se niega a recibir ayuda y Cazzu estrena casa: Esto y más en Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias de los famosos y celebridades quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Espectáculos. En este resumen informativo te traemos la información sobre los últimos acontecimientos de tus artistas y celebridades favoritas. En la edición de este viernes 26 de diciembre, conoce que el actor Tylor Chase escapó de un hotel luego de que su excompañero Daniel Curtis Lee intentara ayudarlo.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Actor de Nickelodeon se niega a recibir ayuda

El actor Tylor Chase, exestrella infantil del popular programa El Manual de Ned de Nickelodeon, fue ayudado por su excompañero Daniel Curtis Lee para rehabilitarse, sin embargo, Chase se escapó y dejó destrozada la habitación de hotel en la que se encontraba.

Luis Miguel aparece conviviendo con fans

El cantante Luis Miguel dejó sorprendidos a todos cuando interrumpió su habitual distancia con el público para abrazar y besar con cariño a un niño que se le acercó en un restaurante mientras se encontraba en Santiago de Chile.

Cazzu estrena casa

Días antes de que termine el 2025, la cantante Cazzu reveló que, tal y como lo había adelantado, logró hacerse de su propia casa. En julio pasado, ella contó que no le era posible seguir cubriendo el pago del apartamento en el que residía con su pequeña y que su propósito para este mismo año era hacerse de su propio hogar.

Fuente: Tribuna del Yaqui