Alfredo Adame arremete contra Pati Chapoy y asegura quiso vetarlo de TV Azteca: "El rating es Adame"

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador de origen mexicano, Alfredo Adame, recientemente brindó una entrevista en la que no ha tenido reparo alguno en arremeter en contra de la famosa periodista de espectáculos, Pati Chapoy, asegurando que en meses pasado, ella quiso vetarlo de TV Azteca pero que los altos mandos de la empresa no la dejaron pues le dijeron que él es "el rating".

Como se sabe, la presentadora de Ventaneado, desde que comenzó el polémico reality show, dejó muy en claro que no estaba a favor de que el exactor de Televisa estuviera presente en la emisión, y en cada oportunidad demeritaba su participación, incluso llegó a pedir que ya lo expulsaran del programa y se desapareciera de la TV, destacando que para ella no tenía valor su presencia ante las pantallas.

Ahora, después de que Adame ganara el proyecto antes mencionado, cuando se invitó a Kim Shantal, César Doroteo y el reto de 'El Cacaraqueo', confirmaron que ni él ni Eleazar Gómez serían invitados. Ante esto, durante una entrevista para el periodista Alex Kaffie, Alfredo respondió que ni él quería ser invitado: "La verdad, mejor que no me haya invitado a Ventaneando. Es más, yo estuve a punto de decir que al único programa al que no iría era a ese. A esa señora no la quiero cerca, ni de broma".

Según el exhabitante de La Casa de los Famosos All Stars, declaró que Pati fue la primera en atacarlo y él solo se ha defendido, agregando que la diferencia es que cada que él la ataca sí le pega fuerte y la termina hundiendo y a ella siempre le va peor con lo que él dice: "Me atacó sin justificación: fue baja, vulgar y vil. Yo le respondí… y ya no le gustó. El problema es que le sé muchas cosas, y cada vez que se ponía roñosa, le contestaba y la exhibía. Así ha sido siempre nuestra historia: cada vez que se mete conmigo, sale pateada".

Finalmente, confirmó que supuestamente ella logró vetarlo de la última temporada de MasterChef Celebrity, y que pidió que no lo incluyeran en La Granja VIP, pero que los altos mandos no se lo permitieron porque sabían que él era el verdadero rating en la TV mexicana: "Incluso me querían meter a MasterChef y ella me bajó. Cuando dijeron 'vamos con Adame a La granja', ella respondió que no. Y le dijeron: 'pues te friegas, chulita, porque aquí el que trae el rating es Adame'".

Fuente: Tribuna del Yaqui