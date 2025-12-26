Andrea Legarreta comparte FOTOS de su Navidad familiar junto a Erik Rubín y su 'nueva' pareja

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Andrea Legarreta, acaba de volver a estar en el centro del huracán, debido a que acaba de compartir FOTOS, que ya se viralizaron en redes sociales, de su cena de Navidad familiar, en la que aparece junto a sus hijas, su exesposo, el famoso cantante mexicano, Erik Rubín, y su supuesta nueva pareja, el joven Luis Carlos Origel.

Como se sabe, Legarreta hace casi tres años que confirmó su separación de Erik Rubín, el padre de sus hijas con el que estuvo más de 20 años casada, y aunque al inicio se dijo que no se veía con nada más, en una entrevista con diversos reporteros, como los de Imagen TV, Legarreta reveló que ya se siente lista para darse una oportunidad en el amor, destacando que no se niega a tener una nueva relación pronto.

Ante esto, comenzó a decirse que no solamente está pensando en dejar la soltería, sino que en realidad ya estaría en pareja con Luis Carlos, quién es el sobrino de Pepillo Origel. Pero, Legarreta poco después de estos dimes y diretes, ha negado tener una relación con él, aunque no descarta que pueda nacer algo: "Soy un poquito desconfiada, entonces tener a una persona en quien confiar y eso, por eso a veces la gente se confunde porque nos ven y siempre estamos felices, nos reímos y todo, pero bueno, no sé, hoy por hoy no es así, pero pues no sé qué me traiga la vida, ya sea con él o con alguien más".

Ahora, tras varios meses de tantos dimes y diretes, en la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de Héctor Navarro, ha compartido una serie de imágenes de Andrea celebrando la Navidad al lado de su ex, Erik, sus dos hijas en común, su yerno y el sobrino de Origel, mientras que están todos abrazados y sonriendo frente al árbol como toda una familia feliz. Hasta el momento, la actriz no ha salido a hablar de este tema.

Cabe mencionar, que pese a que las imágenes fueron compartidas por la presentadora del programa Hoy, la gente ha comenzado a afirmar que no es su pareja, sino que en realidad es gay y no hay nada de una relación, sino que son mejores amigos y por eso es que suelen pasar juntos estas fechas tan importantes.

Vaya, vaya, vaya… qué bonita Navidad en familia se armó en casa de Andrea Legarreta uD83CuDF84?.

Tan bonita que hasta invitaron al exesposo, Erik Rubín, papá de Mía y Nina uD83DuDC68?uD83DuDC67?uD83DuDC67uD83CuDFB6.



Pero eso no es todo uD83DuDE0F… al convite llegó nada más y nada menos que el famoso “sobrino” de Juan José… pic.twitter.com/xW974wf5VO — Raul GutierrezuD83CuDDF2uD83CuDDFD (@raulgtzoficial) December 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui