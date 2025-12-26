"Estoy devastado": 'Cookie' confirma daños en motel causados por actor de Nickelodeon sin hogar (VIDEO)

California, Estados Unidos.- Desde hace meses se dio a conocer la dura realidad que enfrenta una exestrella infantil que formó parte del popular programa televisivo estadounidense El manual de Ned, de Nickelodeon, pues el ahora adulto identificado como Tylor Chase vive en condiciones de indigencia. Una vez que su situación se volvió viral en redes sociales, uno de sus excompañeros de reparto decidió tomar cartas en el asunto para ayudarlo, aunque la experiencia no resultó como lo esperaba.

En esta temporada decembrina, Daniel Curtis Lee, conocido por su papel de 'Cookie' en la mencionada serie, realizó una buena acción al ofrecerle a Tylor un alojamiento temporal en un motel cercano a Riverside, California. Sin embargo, de acuerdo con un video que compartió en TikTok, el problema comenzó cuando recibió una llamada por parte de los encargados del establecimiento, quienes le informaron que la también celebridad había ocasionado diversos destrozos en la habitación.

"Felices fiestas a todos. Espero que estén en un lugar agradable y cálido con sus familias. Desafortunadamente, Tylor Chase no lo está, y este es el caso de millones de otros estadounidenses", comenzó relatando esta lamentable experiencia el también influencer. "Esa noche recibí una llamada del hotel; estaban enfadados. La puerta estaba abierta. ¿Por qué está el microondas en la bañera? El refrigerador está tirado en el suelo. Estoy devastado", externó.

Daniel Curtis Lee intentó ayudarlo

En un fragmento del video, Curtis Lee pidió la opinión de sus seguidores sobre las opciones que aún existen para continuar buscando una mejora en la calidad de vida de Chase. Incluso cuestionó si consideran justo que una persona que no es familiar del afectado permita su ingreso a un centro especializado, tomando en cuenta que claramente necesita tratamiento y padece una discapacidad mental muy grave.

Así lucía en la serie

Asimismo, añadió que su propósito principal era que, durante estas fechas de lluvias, él contara con un alojamiento básico y que, a pesar de todo lo ocurrido, sigue creyendo que podrá salir de ese abismo. Por su parte, algunos internautas agradecieron el gesto del actor: "Su familia lo intentó, tú lo intentaste, creo que a veces no puedes hacer más por alguien; las adicciones son tristes", expresó el usuario @Ile.

Fuente: Tribuna del Yaqui