Horóscopos HOY Nana Calistar SÁBADO 27 de DICIEMBRE de 2025: La suerte de tu signo zodiacal el último fin de semana del año

Ciudad de México.- Este sábado 27 de diciembre de 2025 llega cargado de una energía intensa de cierre, balance y revelaciones, justo cuando el año entra en su recta final. De acuerdo con la vibra que marca Nana Calistar, los astros se alinean para sacudir conciencias y empujar a muchos signos a enfrentar verdades que ya no pueden seguir ignorando. El Universo no anda con rodeos: lo que no se resolvió en meses, hoy exige respuesta.

En el tarot domina la carta de El Juicio, que anuncia despertares, decisiones importantes y mensajes inesperados que llegan para aclarar el panorama. Este 27 de diciembre es ideal para cerrar capítulos, perdonar, aunque sea en silencio, y tomar decisiones con la cabeza fría y el corazón firme. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque lo que se mueva hoy marcará el rumbo con el que iniciarás el 2026.

Horóscopo de HOY VIERNES 27 de diciembre de 2025 por Nana Calistar: La suerte de tu signo zodiacal el último fin de semana del año

Aries

Deja de querer arreglarle la vida a todo mundo cuando la tuya anda pidiendo orden. Este día te abre los ojos sobre una persona que solo resta. Cuida tu carácter, porque una palabra mal dicha puede armar bronca innecesaria. En el amor, si no te valoran, mejor agarra tu dignidad y camina.

Tauro

El cansancio emocional se nota y ya no puedes seguir cargando culpas que no son tuyas. Es momento de pensar primero en ti sin sentir remordimiento. Dinero llega, pero se va rápido si no sabes administrarte. Ojo con promesas que suenan bonitas, pero vienen vacías.

Géminis

Noticias inesperadas te sacuden el día, pero te ayudarán a tomar decisiones que vienes postergando. No juegues a dos bandos, porque el karma no se anda con juegos. En el amor, alguien del pasado piensa más en ti de lo que imaginas… tú decides si abres o cierras la puerta.

Cáncer

Las emociones andan a flor de piel y cualquier cosa te mueve el tapete. No es día para discutir con la familia. Aprende a soltar lo que ya no te hace bien. El tarot marca revelaciones: una verdad te libera aunque al inicio duela.

Leo

Bájale dos rayitas al orgullo, no siempre tienes la razón. Este sábado te pide humildad y reflexión. En lo laboral o económico se acomodan cosas que te tenían preocupado. En el amor, quien te quiere lo demuestra, quien no… solo estorba.

Virgo

Deja de sobrepensar todo, la vida no se vive con calculadora. Es buen día para cerrar pendientes y organizar lo que viene para el 2026. Ojo con dolores de estómago o estrés acumulado. Alguien te busca para aclarar un malentendido.

Libra

No sigas dando más de lo que recibes. Este día te empuja a poner límites claros. En el amor, se cae la venda de los ojos y ves a alguien tal cual es. Dinero extra podría llegar, pero evita gastarlo por impulso.

Escorpio

Traes el sexto sentido bien despierto, hazle caso. Mentiras salen a la luz y te confirman lo que ya sospechabas. No te vengues, mejor aléjate. En lo emocional, toca sanar heridas viejas antes de empezar algo nuevo.

Sagitario

El Universo te pide calma y responsabilidad. No prometas cosas que no vas a cumplir. Buen día para planear viajes o cambios importantes. En el amor, alguien espera más compromiso de tu parte, define qué quieres antes de lastimar.

Capricornio

Estás cerrando un ciclo fuerte y se nota. Decisiones importantes se toman hoy, aunque te tiemblen las piernas. En lo económico, estabilidad a la vista. En el amor, deja de controlar todo o terminarás alejando a quien sí vale la pena.

Acuario

Ideas nuevas, planes distintos y ganas de cambiarlo todo. Ve paso a paso. No confíes secretos a cualquiera. En el amor, alguien te observa en silencio. Si estás en pareja, evita celos sin fundamento.

Piscis

Tu corazón necesita descanso. No cargues problemas ajenos. Buen día para conectar contigo y escuchar lo que sientes. En el amor, se aclaran dudas y se fortalecen lazos sinceros. Suelta miedos, vienen cosas mejores.

Fuente: Tribuna del Yaqui