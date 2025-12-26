Jorge Lozano se reúne con Silvia Pinal: Productor de 'Mujer, Casos de la Vida Real' fallece en Navidad

Ciudad de México.- Desgraciadamente, mientras que todos celebraban Navidad en compañía de sus seres queridos, se informó que en Televisa se han vestido de un triste luto a causa del famoso productor de melodramas español, Jorge Lozano Soriano, mayormente conocido por producir la exitosa serie Mujer, Casos de la Vida Real, quién falleció inesperadamente. Con esto se ha reunido en el cielo con Silvia Pinal.

Mientras que millones celebraban la llegada de 'Santa Claus' y estaban reunidos en familia, festejando la unión, en la cuenta de Facebook del hoy fallecido productor, se informó que alrededor de las cinco de la mañana, había perdido la vida, destacando que fue una noticia lamentable para todos: "Con profundo pesar, lamentamos comunicar que el señor Jorge Lozano Soriano, falleció hoy a las 5:00 de la madrugada".

De la misma manera, señalaron que los servicios funerarios serían en la Colonia del Valle a lo largo del ya mencionado día, por lo que externaron que sería un funeral abierto y aquellos que quisieran tomarse el tiempo para rendir sus respetos y darle el último adiós eran bienvenidos en los servicios funerarios: "A quiénes puedan acompañarnos en su último adiós, les estaremos profundamente agradecidos".

Además de Mujer, Casos de la Vida Real, donde conoció a Pinal y trabajaron lado a lado por casi 20 años, Lozano es un exitoso productor que estuvo detrás de grandes melodramas importantes, como El Secreto de Alejandra, Bendita Mentira, Lazos de Amor, Mi Destino Eres Tú, entre otros, que también marcaron a la televisión mexicana. Hasta el momento se desconoce las causas de su muerte.

Fuente: Tribuna del Yaqui