Lo desahuciaron: Actor de 'La Rosa de Guadalupe' da triste noticia y empieza quimioterapia paliativa

Ciudad de México.- El reconocido actor de La Rosa de Guadalupe enfermó de cáncer, Horacio Beamonte, acaba de volver a confirmar que está desahuciado y le queda muy poco tiempo de vida, y además, ha dado la triste noticia de que fue lo que lo llevó a tomar quimioterapia paliativa, después de haberse negado a tomar tratamientos para esta terrible enfermedad que lo aqueja.

Como se sabe, en abril de este 2025, el actor de Televisa fue hospitalizado a causa de las complicaciones como neumonía e infecciones bacterianas graves, a causa de su leucemia linfoblástica aguda (LLA) con cromosoma Filadelfia, un tipo particularmente agresivo de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea. Pese a su gravedad, Horacio declaró que rechazó sus quimioterapias y "todo tipo de medicamentos" debido a que él dejará todo en manos de Dios: "Pueden decir 8 meses, tal vez viva 9, 10, 11, 12 años, quién sabe, solo Dios sabe".

Ahora, a tan solo un par de semanas de afirmar que se negaba a tomar tratamientos, acaba de revelar que cambió de idea a causa de que ninguna de las opciones alternativas que tomó, no le han funcionado para el dolor, y para eso es su quimioterapia paliativa: "Ahora, como saben, nunca fue mi intención tomarlas, pero, con este dolor tan increíblemente fuerte, que con nada de medicamento ni tratamientos naturistas ni alternativos de ninguna especie se detendrá rápidamente, tuve que decidir tomar la segunda opción, LA QUIMIOTERAPIA PALIATIVA".

Ante esto, dejó en claro que aunque sí es un sufrimiento muy grande, la realidad es que no fue su único motivante, sino que también fue el ver el dolor en el rostro de su madre y de sus seres amados al ver la manera en que él se va yendo en ese dolor y lo tratan de cuidar con todo el amor: "¿Qué me hizo cambiar de opinión?¿El dolor? ¿Mi sufrimiento? La realidad es que ver sufrir a mi familia en Cristo al verme sufriendo físicamente de esa manera, por mi amada madre decirme que estará conmigo ‘hasta donde tope’ y que jamás me dejará solo, y a mi sobrino y hermana estar conmigo cuidándome también".

Finalmente, el actor de Como Dice El Dicho, declaró que su familia ha sido su motor en estos momentos tan importantes y por ello es que decidió cambia de parecer, pero, tristemente ni con esta nueva opción, ha logrado vivir sin dolor en este tiempo: "Ellos me apoyaron cuando decidí no tomar quimios, pero no creí llegar a este punto donde todavía no pueden los médicos darme sedación paliativa como tal".

Fuente: Tribuna del Yaqui