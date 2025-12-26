Lucía Méndez afirma que Juan Gabriel sí está vivo y que mantiene comunicación con el cantante

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Lucía Méndez, acaba de afirmar que Juan Gabriel sí está vivo y que mantiene comunicación con el cantante constantemente y en el 2024 compartió mensaje.

Como se recordará, el 28 de agosto del 2016, el mundo del espectáculo quedó en completo shock cuando se informó la muerte del reconocido cantante mexicano, dejando devastados a millones de fans que se negaban a creerlo, incluso, a lo largo de estos nueve años son 'El Divo de Juárez', se ha mantenido la idea de que hay una posibilidad de que estuviera vivo, hasta su antiguo mánager asegura que en verdad sigue con vida y vive tranquilo lejos de la fama, como era su deseo.

Dicho rumor cada vez cobra más fuerza, en especial este 2025, pues en octubre del año en curso, en redes sociales se filtró un video en el que aparece un hombre que se dice es el intérprete de Así Fue, desde París, disfrutando de la gastronomía de dicha ciudad de Europa, en el que varios mexicanos lo capturaron, emocionados por este supuesto descubrimiento, incluso una medium aseguró que pudo hacer contacto con el cantante en vida.

uD83DuDCCDADAL RAMONES asegura que JUAN GABRIEL ESTA VIVO Y YA HABLÓ CON ÉL ??uD83DuDE33



Durante el pódcast de Yordi Rosado con el elenco de Otro Rollo, el conductor de #LaGranjaVIP interrumpió una anécdota sobre el Divo de Juárez para asegurar:



"Bueno, está vivo, solamente les digo que sí es… pic.twitter.com/kKM7OhrwUb — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) December 11, 2025

"Sí me llamó, yo lo he visto… Todo el mundo me dice: ‘Estás loca’, lo mismo que pasó con Madonna, pero a mí Juan Gabriel sí me habló".

"Yo pienso que es Juan Gabriel. Empezando por los colores, las canas, bueno ha pasado el tiempo. El color naranja, el color verde que llevaba es muy mexicano, su cara, para mí es Juan Gabriel".

Lucía Méndez sigue en shock por la supuesta llamada de Juan Gabriel. ¡No te pierdas esta historia llena de sorpresas! #LucíaMéndez #JuanGabriel uD83DuDCDE #HoyDía pic.twitter.com/IaeeklmwuS — hoy Día (@hoydia) April 10, 2024

Fuente: Tribuna del Yaqui