Luto en Broadway: Actriz de 'El Rey León' murió a manos de su pareja; hijo de 3 años estaba en casa

Ciudad de México.- Imani Dia Smith, actriz de 26 años, fue una joven promesa del teatro estadounidense que murió el domingo 21 de diciembre de 2025 a consecuencia de heridas producidas con arma blanca en su residencia ubicada en Edison, Nueva Jersey. No obstante, el caso se tornó más escabroso hace un par de horas, luego de que autoridades del condado de Middlesex y la policía de Edison confirmaran que el pasado 23 de diciembre fue arrestada su pareja sentimental, Jordan D. Jackson-Small, de 35 años de edad.

De acuerdo con medios como People y TMZ, ese día alrededor de las 09:00 horas (tiempo local), los servicios de emergencia recibieron una llamada en la que se alertaba sobre una agresión grave al interior de una vivienda. Al ingresar al domicilio, los paramédicos encontraron a la mujer con lesiones severas y, aunque fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario Robert Wood Johnson, en Nuevo Brunswick, no transcurrió mucho tiempo antes de que se confirmara su fallecimiento.

Por su parte, el hombre con quien sostuvo una relación amorosa enfrenta cargos por asesinato en primer grado, poner en peligro el bienestar de un menor en segundo grado, posesión de un arma con fines ilícitos en tercer grado y tenencia ilegal de un arma en cuarto grado. El señalamiento relacionado con un menor se debe a que presuntamente el hijo de la occisa, de tres años de edad, se encontraba dentro del domicilio al momento del ataque.

Hasta el cierre de esta edición, el caso continúa bajo investigación judicial, por lo que en TRIBUNA se dará seguimiento puntual a cualquier actualización oficial. Evidentemente, la comunidad teatral de Broadway se encuentra conmocionada y tanto las muestras de dolor como las exigencias de justicia no se hicieron esperar. Incluso, Kira Helper, tía de Imani, abrió una página en GoFundMe con el objetivo de recaudar fondos destinados a cubrir los gastos funerarios y brindar apoyo económico a la familia.

La artista alcanzó notoriedad tras su participación como Nala en El Rey León entre el 27 de septiembre de 2011 y el 23 de septiembre de 2012. Se trata de un musical basado en la película animada de Disney estrenada en 1994, proyecto que contó con libreto de Roger Allers e Irene Mecchi, música de Elton John y letras de Tim Rice. Hasta el momento, la iniciativa impulsada por Kira ha logrado reunir alrededor de 46 mil dólares estadounidenses.

