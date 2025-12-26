Mercedes Roa y la grave lesión que la alejará del futbol tras la agresión sufrida en Francia

Ciudad de México.- Tras más de tres semanas desde que sufrió una lamentable agresión al salir de un evento futbolístico en Francia, la influencer deportiva, Mercedes Roa, hizo una actualización de las lesiones sufridas. De acuerdo con lo comentado por la jugadora, presenta una lesión muscular que podría necesitar operación, lo cual la alejaría por varios meses de sus actividades dentro de la creación de contenido en torno al futbol.

El hecho se dio el 8 de diciembre en el Barrio de la Ópera, una zona concurrida en el centro de Marsella, donde se iba a celebrar un partido de la Liga Universe dentro del Estadio Velódromo, en el cual estarían personalidades de la talla de Gerard Piqué, Zinedine Zidane y Franck Ribery. Los informes indicaron que un grupo de desconocidos se acercaron al grupo de amigos con el que convivía Roa, con los resultados ya revelados.

De manera inicial, la influencer y una de sus amigas fueron trasladadas a una clínica de la localidad, donde sus lesiones fueron catalogadas como leves de acuerdo al informe preliminar revelado por las autoridades de dicha zona. Pese a eso, Mercedes relató que el dolor no cesaba, por lo que se sometió a nuevas pruebas médicas, donde se le diagnosticó una rotura del menisco medial, además de otras afecciones.

Desde entonces el dolor no paró, incrementó, así que fui al doctor y me mandaron a hacer una resonancia magnética simple de rodilla y tengo el menisco medial roto, mucha inflamación, bursitis patelar traumática y otras cosas que apenas entiendo".

Así mismo, reveló que dicha agresión hizo que se resintiera por una vieja lesión de tobillo, causando la debilitación del músculo en la pierna izquierda. Mercedes informó que, por instrucciones médicas, deberá alejarse de cualquier actividad física de impacto articular, como correr, saltar e incluso caminar distancias prolongadas, por un par de meses.

También, informó que estará siguiendo un tratamiento conservador, el cual incluye sesiones frecuentes de fisioterapia, apoyadas de analgésicos, antiinflamatorios y condroprotectores. Por último, informó que si su tratamiento no presenta un avance significativo en las próximas semanas, se tendrá que recurrir a la operación para aliviar el fuerte problema muscular.

Fuente: Tribuna del Yaqui