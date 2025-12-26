Navidad con sorpresa: Hijo de René Strickler, actor de Televisa, será papá por segunda vez

Ciudad de México.- Definitivamente, las fechas decembrinas de este 2025 están repletas de sorpresas en el mundo del espectáculo de nuestro país. Recientemente, el hijo del famoso actor de melodramas mexicanos René Strickler anunció, a través de una publicación en Instagram, un nuevo cambio en su vida: "Plot twist navideño: este año Santa no viene solo… ¡Feliz Navidad!".

Por supuesto, sus seguidores no tuvieron que esperar mucho para descubrir la noticia, pues también compartió un par de fotografías posando junto a su esposo, Manuel Alonso Cárdenas, y su pequeño hijo Alonso, quien nació en diciembre de 2023 mediante fecundación in vitro. Sin embargo, la imagen que realmente reveló lo que tanto querían contar fue aquella en la que su pareja sostiene un ultrasonido, dejando entrever que decidieron ampliar la familia.

¿Qué opina René Strickler?

Sobre la noticia de que será abuelo por segunda ocasión, no se conoce exactamente su opinión. No obstante, es de conocimiento público que apoya abiertamente la relación de su hijo con alguien de su mismo sexo, e incluso estuvo presente cuando Yannick Strickler se casó con Manuel Alonso en una íntima ceremonia civil en 2022, así como en la boda religiosa que se llevó a cabo en Yucatán con 250 invitados.

Será abuelo René Strickler

Cabe destacar que está feliz pareja comenzó su noviazgo en 2016 y, cuatro años después, anunciaron su compromiso matrimonial con una pedida de mano bastante conmovedora. Por otra parte, la noticia de que serían padres la compartieron en sus redes sociales en diciembre de 2023, explicando que habían optado por la fecundación in vitro, un proceso que en este caso requirió de una donante de óvulos, una gestante subrogada y el esperma de uno o ambos padres para lograr el embarazo.

Emotivas palabras para su primer hijo

"11 meses de amor puro, de ser mi mejor versión, de verte sonreír, de los aprendizajes y enseñanzas más valiosas y bonitas de mi vida, de descubrir que lo simple contigo se vuelve todo. Te amo con todo mi ser, Alonso. Y mi deseo más grande es que seas feliz, libre, pleno, abundante, sano y rodeado de amor del bueno, muy amado. ¡Gracias por elegirme como tu papá!", compartieron los orgullosos padres en un emotivo mensaje dedicado a su hijo.

Fuente: Tribuna del Yaqui