¡Qué golpazo! Atleta rojo sufre terrible accidente en 'Exatlón México'; VIDEO lo muestra ensangrentado

Ciudad de México.- Por desgracia el reconocido atleta rojo de nombre Benyamin Saracho, mientras que estaba en competencia en el Exatlón México, al tratar de pasar uno de los obstáculos, sufrió terrible accidente, que preocupó a los presentes y fans, debido a que se filtró video en el que aparece tirado en el suelo y está ensangrentado, mientras que estaba siendo atendido por paramédicos.

Cada jueves, se vive uno de los momentos más importantes de la semana, debido a que los atletas se disputan la tan codiciada Villa 360, que da mayores comodidades a los que se lleven la competencia a 10 puntos en la que se disputan el importante premio. El pasado jueves 25 de diciembre no fue la excepción y los azules estaban tratando de defender su lugar y completar una semana entera en la casa grande.

La competencia era normal, con sus altas y bajas, pues no hubo puntuaciones con mucha ventaja de alguno de los dos lados, sino que estaba parejo y apenas lo separaban uno o dos puntos, por lo que la presión estaba sobre todos para dar sus victorias a sus respectivos equipos. Sin embargo, cuando Benyamin pasó su carrera en contra de Alejandro, conocido como 'El Doberman', en la zona de la rueda se llevó tremendo golpe en la cara.

El denominado 'Speed Galgo', llegó a la zona de la rueda con algo de desventaja, por lo que Alejandro fue el primero en tomar una de las barras y empujar para hacerlo girar y avanzar, pero, Benyamin quiso superarlo en fuerza y regresarlo para salir primero y recuperar la ventaja, sin embargo, sus planes no resultaron como deseaba y terminó llevándose tremendo golpe en el rostro que lo llevó al suelo.

Poco después de esto, en la toma que compartieron, se puede ver como Saracho está en el suelo, con la nariz ensangrentada, mientras que los paramédicos y un par de los integrantes de los rojos están a su lado cuidándolos y atendiendo su herida. Cabe mencionar que poco después, los doctores determinaron que estaba bien y que podía seguir en competencia sin problema alguno.

Fuente: Tribuna del Yaqui