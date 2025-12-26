Tras confesar que le costaba pagar la renta, Cazzu presume la casa que ahora comparte con su hija

Ciudad de México.- Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida simplemente como Cazzu, en los últimos meses ha atravesado diversos problemas; uno de ellos ocurrió cuando confesó que se le estaba dificultando pagar la renta del lugar donde vivía. Sin embargo, recientemente compartió a través de sus redes sociales que ya logró adquirir una casa, poniendo así punto final a esta situación.

De hecho, la publicación consistió en un par de fotografías en las que se apreciaban algunos de los logros más recientes de la artista argentina, entre ellos sus encuentros con fans y los boletos agotados de su gira Latinaje por Norteamérica, pues en TRIBUNA te informamos que a la trapera le está yendo notablemente bien en Estados Unidos. No obstante, una imagen entre todas las demás fue la que más llamó la atención de los usuarios: se trata ni más ni menos que de una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp, la cual la joven madre acompañó con el texto "MI CASA".

¿Qué se sabe sobre su casa?

En realidad, muy poco, ya que solo se cuenta con lo que alcanza a apreciarse en la imagen compartida. En la imagen se le observa con un top rojo y una enorme sonrisa, mientras con una mano sostiene las llaves de su nuevo hogar y con la otra se toma una selfie. Al fondo se aprecia una habitación bastante amplia, con paredes color beige, piso oscuro y una escalera con barandal. Como era de esperarse, las reacciones de sus seguidores fueron de alegría y las felicitaciones fueron demasiadas.

Cazzu logró comprarse su casa

"Este año fue increíble de ver como fan. Cada logro se sintió propio, cada paso fue orgullo puro. Gracias por tanta música, tanta verdad y tanta fuerza. Inspirás y emocionas más de lo que imaginás”, escribió el perfil de @cazzuloversoficial. No se trata de una decisión inesperada por parte de Cazzu, pues en una entrevista en el podcast El Flowcast, conducido por Héctor Eli, habló abiertamente de las dificultades que ella y algunos de sus colegas enfrentan al momento de alquilar una vivienda.

"Yo vivo con mi hija, soy muy ordenada, una señora hecha y derecha y, quizá por cuestiones de plata, sentí que la persona que me alquiló tenía un prejuicio latente y no tenía una razón para destratarme", expuso ante Héctor. Posteriormente, agregó que su amiga La Joaqui también ha tenido que enfrentar estigmas sociales similares: "Siempre decimos que la gente no nos quiere alquilar las casas porque piensan que vamos a estar, no sé qué, haciendo…".

