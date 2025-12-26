VIDEO: Ángela Aguilar, Christian Nodal y la familia Aguilar reparten regalos en Zacatecas y lo presumen

Ciudad de México.- Una vez más la familia Aguilar, y los tan polémicos esposos del regional mexicano, la joven Ángela Aguilar, y el sonorense Christian Nodal, están dando de que hablar, debido a que en redes sociales presumieron con alegría y orgullo, que en el día de Navidad salieron de su hogar para repartir regalos por una de las zonas más necesitadas de Zacatecas. Como era de esperarse, el público no tardó en reaccionar al gesto.

El pasado jueves 25 de diciembre, la familia Aguilar estuvo reunida y agradeciendo todo lo que tienen, por lo que mediante sus redes sociales, el patriarca de la familia, Pepe Aguilar, junto a sus hijos Ángela, Leonardo Aguilar y su yerno, se subieron a una camioneta y condujeron hasta Tayahua, Zacatecas, con la meta clara de llevar alegría y felicidad a todos aquellos que menos tienen en estas épocas.

Es por ello que todos desde la camioneta comenzaron a repartir regalos a todos los niños que se acercaban para saludar y con la curiosidad e ilusión de conocer que regalo recibirían en esas épocas. En el video compartido por la cuenta de Instagram de toda la familia, se puede ver como Leonardo, Christian y Ángela están entregando los regalos sin bajarse de la camioneta, como van grabando y también como conceden fotos a quienes lo piden.

En el material audiovisual compartido, también se puede ver a Aneliz Aguilar y a su madre, Aneliz Álvarez, repartiendo los regalos desde otra camioneta, con grandes sonrisas, además de otros elementos de su familia y de su equipo, cuidando también la seguridad de los cantantes y el resto de su familia.

Como era de esperarse, el video se volvió viral en pocos minutos, y las reacciones del público no se hizo esperar en contra de los intérpretes de Dime Cómo Quieres y la familia con comentarios como: "Nodal repartiendo su tiempo, sonrisas y regalos a todos, menos a su hija", mientras que otros los defendieron expresando: "Investiguen antes de hablar ellos llevan años haciéndolo es una tradición para ellos" y "Pues serán peras o manzanas pero eso es muy bonito".

Fuente: Tribuna del Yaqui