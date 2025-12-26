VIDEO: Jhonny Caz 'estalla' en contra de su cuñada, esposa de Eduin Caz' tras su cena de Navidad

Ciudad de México.- El reconocido musico de banda, Jhonny Caz, en VIDEO se vio el momento en el que 'estalló' en contra de su cuñada Daisy Anahí, esposa de Eduin Caz, después de su cena de Navidad

En los últimos años, el vocalista de Grupo Firme ha estado dando de que hablar por su manera de tomar, pues se ha dicho que los excesos lo han llevado al hospital en varias ocasiones. Incluso el pasado 6 de diciembre del año en curso, se dijo Eduin estuvo bajo los efectos del alcohol cuando rompió una pantalla con un cronómetro, durante su concierto en en Bogotá, Colombia, en el que se presentaron varios artistas.

En el video del momento, se ve como el intérprete de El Tóxico, al ver que se acabó su tiempo sobre el escenario, se dejó llevar por la adrenalina y euforia de ver a todos los presentes seguir coreando sus temas y pedir más, Caz decidió tomar una de las botellas que había en la mesa sobre el escenario, y de manera tranquila la aventó con todas sus fuerzas hacía la pantalla que se rompió por el golpe.

¡Entérate de los espectáculos! Eduin Caz rompe pantalla en pleno escenario.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/HOtOXmk3ZX pic.twitter.com/j3q14moOAt — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 8, 2025

Ahora, la familia ha decidido tomarse con humor estos señalamientos y la fama que tiene el cantante mexicano, para compartir en la cuenta de Instagram de Jhonny, un video en el que hace el lyp sinc de un TikTok, en el que le está reclamando que le arruina su momento a "Regina", que en este caso es Eduin, y le dice que se pare, que es una "hija de la ching..." y se ponga de pie para mejor enfrentarse a él.

Como era de esperarse, el público reaccionó a esta situación con risas, afirmando que estaban contentos de ver la manera en la que se llevaban todos como hermanos y como cuñados, señalando que deseaban ver más de esto: "Ese si es un gran hermano, poniendo el pecho por el", "El Eduin: Estoy Cansado Jefe" y "Que bueno jajajaja, que buen humor, se nota que se la pasan super bien".

Fuente: Tribuna del Yaqui