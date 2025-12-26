Yolanda Andrade confirma que padece ELA y manda duro mensaje tras 'secuestro': "Es mi última Navidad"

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y actor, Yolanda Andrade, en pleno 25 de diciembre, compartió un video en el que aparece con un catéter en el que le pasan medicamento y con su familia. En este material, ha confirmado que padece ELA y aclara el tema de su tan polémico 'secuestro' familiar, enviando el duro mensaje que todos están más juntos que nunca, pues cree que será su "última Navidad".

El pasado lunes 15 de diciembre, Gustavo Adolfo Infante, reveló que Yolanda estaba hospitalizada debido a que sufrió una recaída en la enfermedad neurológica incurable que padece, sin embargo, al día siguiente aseguró estaba secuestrada por su propia hermana, Marilé Andrade, y el esposo de esta: "Tiene el control de su dinero, de absolutamente todo. Yolanda no tiene ni la voluntad de pedir una pizza, tiene que pedirle permiso a ella".

Ahora, en medio de estas declaraciones, en pleno 25 de diciembre de este 2025, en la que aparece Yolanda muy abrazada con su hermana Marilé y su esposo, en el que afirmó: "Aquí estamos, juntos, felices, disfrutando como familia". Poco después, con más sentimiento, declaró que era importante para ella estas fechas debido a que es muy probable que ya no tenga más: "Tal vez esta sea mi última Navidad”.

Por su parte, el esposo de Marilé en el video declaró que: "Lo único y más importante es festejaren en familia. Como comenta Marilé, vienen mis sobrinos, mis hijos, todos para estar en familia y hay que ver hacia adelante, no hacia atrás", a lo que agregó Marilé el hecho de que antes, no habían estado así de felices y juntos: "Creo que nunca habíamos estado tan juntos y felices en una Navidad".

Después de esto, la presentadora de Montse y Joe reveló que piensa que ya es su última Navidad,

Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular, a menudo conocida como la “enfermedad de Lou Gehrig”: "Ha sido un año muy pesado para mí, para mi familia y seres queridos, quizá les parezca desgarrador este video, pero tenía ganas de compartirlo porque hay mucha gente que ahora que conozco tiene esa enfermedad degenerativa. A veces estás bien, a veces estás muy mal: no puedes moverte, caminar, hablar, una fatiga crónica".

"Gracias a mis amigas que me quieren y están al pendiente, a los que me apoyan", expresó Yolanda Andrade. Además, reveló que, durante su estancia en el hospital, le pusieron un catéter porque sus "heridas ya no podían más" y con él le colocaron suero y medicinas.

uD83DuDCCD CONMOVEDOR MENSAJE: La conductora YOLANDA ANDRADE dedica conmovedor mensaje de Navidad



"Quizá esta sea mi última Navidad"



El pasado 15 de diciembre, Yolanda sufrió una fuerte recaída de salud, por lo que tuvo que ser hospitalizada de emergencia#YolandaAndrade #Navidad… pic.twitter.com/dw38KhIMwV — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) December 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui