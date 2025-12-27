Actor de Nickelodeon sin hogar inicia rehabilitación; Daniel Curtis Lee desmiente destrozos en motel

California, Estados Unidos. - A pesar de las desalentadoras declaraciones de Daniel Curtis Lee, conocido por su papel de 'Cookie' en la serie de Nickelodeon Manual de supervivencia escolar de Ned, al parecer ahora todo marcha mucho mejor. Ayer viernes 26 de diciembre, informamos en TRIBUNA que el actor estaba algo afectado tras recibir comunicación del motel donde había dejado a Tylor Chase, recordado por interpretar a Martin Qwerly en el mismo show. Los encargados del lugar se mostraron molestos porque algunas cosas en la habitación estaban fuera de lugar.

Sin embargo, recientemente se reveló que Tylor fue hospitalizado de emergencia el 25 de diciembre para iniciar su proceso de desintoxicación y someterse a una evaluación médica de 72 horas. Desde el inicio, este proceso ha sido un trabajo en equipo: entre los involucrados se encuentran el mismo Daniel, el influencer Jacob Harris —autorizado por el padre de Tylor para tomar decisiones a favor de su hijo—, así como Devon Werkheiser y Lindsey Shaw, quienes también han buscado apoyarlo.

En cuanto a la rehabilitación, Jacob se comunicó con un centro especializado para que se pudiera implementar el protocolo médico correspondiente. Por ello, Chase permanecerá 72 horas en un nosocomio de Riverside, donde el objetivo es estabilizarlo tanto física como mentalmente. Cabe destacar que el creador de contenido considera que, aunque aún queda un largo camino por recorrer, este es un "punto de inflexión".

Aseguran que el actor ya recibe ayuda

Daniel Curtis Lee

Curtis Lee se mostró más que feliz por la rápida intervención de las autoridades y subrayó que la amplia difusión del caso en diversas plataformas tuvo un efecto positivo. Incluso compartió que, cuando Chase estaba a punto de ingresar al hospital, su excompañero le comentó que había muchísima gente preocupada por él: "Estamos pensando en tratar de conseguir tratamiento y ayuda real… necesitamos conseguirte algún tratamiento, hermano. Creo que lo necesitamos. Nos ayudará y… tienes que estar a salvo”, enfatizó 'Cookie'.

#Tendencias | Alerta en la Realeza: Policía Metropolitana de Londres llega a casa del Príncipe Andrés y ¿lo arrestan? uD83DuDC51https://t.co/6oiAr5hyqH — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 27, 2025

Desmiente que Tylor Chase haya destrozado el lugar

Algunos medios de comunicación, principalmente estadounidenses como TMZ, difundieron la noticia en sus plataformas de que Chase había causado enormes destrozos en el motel. Daniel Curtis Lee negó por completo estas versiones y aclaró que nunca pronunció las palabras que se le atribuyeron: "Él sabe que yo nunca dije 'trashed' (destrozado) y ese fue el titular con el que se lanzaron".

Fuente: Tribuna del Yaqui