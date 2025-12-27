Alerta en la Realeza: Policía Metropolitana de Londres llega a casa del Príncipe Andrés y ¿lo arrestan?

Londres, Inglaterra.- La Realeza está en alerta, debido a que se informó que la Policía Metropolitana de Londres llegó a la casa del Príncipe Andrés y ¿lo arrestaron?

Como se sabe, el hermano del Rey Carlos III se encuentra actualmente en el centro del escándalo, debido a que se reabrió la polémica en el caso de Jeffrey Epstein, pues tras el suicidio de la ya mencionada víctima del exroyal, en el que detalló un poco de su infierno, se decidió que fuera destituido por completo de sus títulos, y ya no será conocido como Príncipe o su Alteza Real, sino simplemente Andrés.

Ahora, se ha reportado en medios británicos que el ahora Andrés Mountbatten-Windsor, recibió la visita de la policía en su casa en Royal Lodge, debido a que decidió entregar de forma voluntaria la licencia que tenía para poder portar armas de fuego a las que son las autoridades correspondientes. Con esta acción, deja en claro y bien establecido que su estatus privilegiado en Inglaterra se ha terminado definitivamente.

Los emails entre Príncipe Andres (que usuaba el monse alias de 'The Invisible Man') y Ghislaine Maxwell, quien a su vez coordinaba con Juan Esteban Ganoza Temple, los sordidos requerimientos sexuales del hombre invisible. #EpsteinFiles pic.twitter.com/QBh6CdsLeH — Rolando Alles (@allesnew) December 24, 2025

Según los informes que se han dado, la visita de la Policía Metropolitana, que fue agendada por el hijo de la Reina Isabel II en su nueva residencia, fue el pasado 19 de noviembre del año en curso, justo después de que se hizo oficial el hecho de que ya no contaba con sus títulos reales, ni sus rangos militares. Esto significa que ya no podrá usar ni transportar sus armas de fuego sin supervisión de un titular de licencia autorizado.

Las autoridades no detallaron el motivo exacto de la intervención, pero señalaron que la revisión de licencias de armas en el Reino Unido puede activarse ante cambios en las circunstancias de los titulares o por preocupaciones de seguridad pública.

#EdiciónCentral

Nuevos documentos del caso Jeffrey Epstein vuelven a poner bajo escrutinio al príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III de Inglaterra. Correos electrónicos revelados mencionan un viaje a Perú



Encuentra las noticias del día AQUÍ ? https://t.co/zLv8mA7F8Z pic.twitter.com/bvPLk2gsle — América Noticias (@noticiAmerica) December 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui