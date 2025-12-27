Conoce al actor de Televisa que ya firmaría para entrar a 'La Casa de los Famosos México 2026'

Ciudad de México.- Conoce que reconocido actor de Televisa y también presentador mexicano, estaría en medio de conversaciones, ya hasta estaría cerca de firmar contrato para ser uno de los nuevos habitantes de La Casa de los Famosos México 2026. De la misma manera se han filtrado varios nombres de diferentes celebridades que prometen mucho drama, tal como la presentadora Martha Guzmán.

Como se sabe, en el mes de octubre de este 2025, la tercera temporada del reality show producido por Rosa María Noguerón, llegó a su gran final, coronando a Aldo de Nigris como el ganador absoluto. Ante esto, se pensaba que no se sabría nada más de dicha emisión hasta el segundo trimestre del año, pero a solo dos meses de la gran final de esta emisión, ya se ha comenzado a filtrar varios de los nombres.

Hace unas semanas, se dijo que la primera invitada en ya haber aceptado el trato y que supuestamente es seguro que estará en la cuarta temporada, será la reconocida actriz Consuelo Duval. Por otro lado, Wendy Guevara declaró que ella sabía que ya se tiene en la mira al elenco, y en este se encuentran dos integrantes de la comunidad LGBT+, que supuestamente podrían ser Paola Suárez o Karina Torres.

Se filtra que Consuelo Duval, ya firmo, para la cuarta temporada de la Casa de los famosos México. — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) December 14, 2025

Ahora, a través de la cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, experta en los espectáculos, Serios y sinceros, se ha revelado que ya también está en la mira un reconocido actor de melodramas de nombre Carlos López, mejor conocido como 'El Chevo', el cual en este 2025 recibió mucho apoyo por parte del público al formar parte de la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, llegando a la gran final.

Cabe mencionar que hasta el momento, nadie ha sido confirmado por la producción, por lo que estos nombres son solo especulaciones, así como otros nombres filtrados, tales como el de la cantante Mariana Seoane, el actor Imanol Landeta, el presentador Pablo Perroni, el cantante Johnny Caz y la influencer y actriz, Bárbara de Regil.

“El Chevo” fue invitado a ser habitante de La Casa de los Famosos MX 4. — uD83DuDEBASerios y SincerosuD83DuDEB9 (@seriosysinceros) December 26, 2025

