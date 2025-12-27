'Exatlón México': Reconocida atleta roja denuncia a 'El Mono' Osuna y Humberto Noriega de acoso

Ciudad de México.- La reconocida atleta de los rojos, Nataly Gutiérrez, acaba de emplear las redes sociales para dejar en completo shock a los millones de fans de Exatlón México, debido a que denunció acoso durante su paso por el famoso reality deportivo en su temporada anterior, por parte de dos de sus compañeros, el exfutbolista mexicano, Mario 'El Mono' Osuna, y el exjugador de futbol americano, Humberto Noriega.

Como se sabe, Nataly ha sido una de las atletas que ha pasado por varias temporadas del reality deportivo de TV Azteca, como en la emisión pasada, en la que 'El Mono' le ganó a Koke Guerrero el campeonato, mientras que Humberto logró llegar hasta los últimos de emisión, pero ella, tuvo que abandonar la temporada a causa de que estaba en un proceso personal bastante complicado, como su separación.

El hecho de que Gutiérrez tuvo que salir para pelear la custodia de su hija con su expareja, no hizo sospechar que hubiera algo mal con ella dentro de la emisión, sin embargo, ahora ha demostrado todo lo contrario, debido a que en la cuenta de Instagram del denominado 'Prime Time', que es Humberto, se compartió un video en el que aparece junto a 'El Mono' y le dice que ya es momento de que se vayan a la Villa 360 y puedan comer sabritas y mejores comodidades.

Ante esto, en el post de dicho video, Nataly comentó que deberían de irse a la "chin..." debido a que eran unos acosadores: "Los dos vayan a chin... su mad..., acosadores de mier...". En otro comentario, dio a entender que en su temporada en común, ellos la acosaron, aunque no dijo de que manera, sí declaró que podría decir más al respecto: "Ya no me voy a callar toda la mier... que me hicieron los dos".

Cabe mencionar que en el post antes mencionado, se ha eliminado los comentarios antes mencionados, pero se espera que pronto la atleta salga a aclarar esta situación.

Nataly acusa a Mono y Humberto de acoso. Instagram @info_exatlonmx

Fuente: Tribuna del Yaqui