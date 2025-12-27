Galilea Montijo aprovecharía sus lujosas vacaciones en Dubái ¡para verse con Inés Gómez Mont!

Ciudad de México.- Galilea Montijo se encuentra disfrutando de unas lujosas vacaciones en Dubái y ha estado compartiendo momentos de su viaje a través de sus redes sociales. La conductora del programa Hoy se ausentó de la emisión semanal, generando comentarios entre el público. Sin embargo, la tapatía ha estado publicando imágenes de su estancia en la ciudad emiratí, donde aparece junto a su pareja, Isaac Moreno.

Las postales muestran cenas, impresionantes rascacielos y paisajes playeros. Ante este escenario, han surgido rumores que sugieren la presencia de Inés Gómez Mont en el mismo destino. Según el periodista Javier Ceriani, Montijo no estaría viajando sola, sino acompañada por su amiga cercana, quien lleva años prófuga de la justicia en México y quien presuntamente cuenta con una residencia en Dubái.

Galilea Montijo presume romántica Navidad en Dubái con su novio Isaac Moreno

El periodista argentino afirmó que el viaje de Galilea hacia este lujoso destino ya estaba planeado para visitar a la exconductora de TV Azteca, ya que ambas presentadoras mantienen una estrecha relación de amistad desde hace años.

¿Cuál es la relación de Galilea Montijo con Inés Gómez Mont?

La amistad entre la presentadora de Televisa e Inés Gómez Mont se fortaleció con el tiempo. Ambas conductoras compartieron en el pasado un incidente que las distanció brevemente, ya que la pelinegra llamó "teibolera" a Gali en Ventaneando, pero que posteriormente las unió. Gómez Mont expresó en su momento arrepentimiento por un comentario desafortunado hacia Montijo, lo que llevó a un acercamiento y posterior reconciliación.

Tal cual dijo: "Estoy muy arrepentida, me da muchísima vergüenza marcarte por teléfono porque, después de cómo te lastimé, creo que me debes odiar y me debes querer ahorcar, pero creo que debo aceptar uno, mi error; dos, pedir perdón, agachar la cabeza y decir la regué, quiero recompensar mi falla", explicó Inés ante los medios en cierto momento.

Galilea Montijo y supuesta visita a Inés Gómez Mont en Dubái, entre rumores

La relación entre ellas se consolidó, al punto de que Galilea Montijo fue elegida como madrina de una de las hijas de Inés Gómez Mont, evidenciando la profundidad de su vínculo amistoso.

Fuente: Tribuna del Yaqui