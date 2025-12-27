Horóscopos HOY Nana Calistar DOMINGO 28 de diciembre 2025: Predicciones para el amor, dinero y trabajo con Sol en Capricornio

Ciudad de México.- Este domingo 28 de diciembre de 2025 se presenta con una energía intensa y reveladora, marcada por el Sol en Capricornio, que continúa empujando a cerrar ciclos con seriedad y a poner orden en todo aquello que quedó pendiente durante el año. De acuerdo con la vibra que destaca Nana Calistar, los astros no vienen a consentir, sino a poner las cosas en su lugar, especialmente en temas de decisiones personales, acuerdos y relaciones que ya no caminan derechito.

Desde el Tarot, La Justicia se manifiesta como la carta del día, anunciando que todo acto tiene consecuencia y que la verdad termina por salir, aunque incomode. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje de los astros y el Tarot para este día, y descubre cómo esta energía puede ayudarte a cerrar el año con equilibrio y mayor claridad.

Horóscopos de Nana Calistar para este DOMINGO 28 de DICIEMBRE

Aries

Deja de reaccionar como pólvora. Este domingo te pide pensar antes de hablar, sobre todo con familia o pareja. Una verdad incómoda sale a la luz, pero te liberará. No gastes por impulso.

Tauro

Noticias relacionadas con dinero o trabajo empiezan a acomodarse. Ya no cargues problemas ajenos. Aprende a decir "no" sin culpa, que no eres salvavidas de nadie.

Géminis

Cuidado con chismes o malentendidos. Hoy se cae una mentira, ya sea tuya o ajena. En el amor, no prometas lo que no puedes cumplir.

Cáncer

Domingo de emociones revueltas. El pasado quiere regresar, pero pregúntate si vale la pena. No confundas nostalgia con amor. Cuida tu descanso.

Leo

Se te pide humildad y bajar dos rayitas al ego. No todo gira alrededor de ti. En temas laborales o personales, escuchar será tu mejor arma.

Virgo

Momento ideal para ordenar pendientes y cerrar asuntos antes de que termine el año. No te autoexijas tanto, recuerda que también mereces descanso.

Libra

El amor se pone intenso: o se fortalece o se enfría. Nada de medias tintas. Decide qué quieres y actúa, no esperes a que otros lo hagan por ti.

Escorpión

Verdades salen como balde de agua fría. No te hagas el sorprendido. Lo que se rompe hoy, ya estaba fracturado. Buen día para soltar rencores.

Sagitario

Cuida el dinero y las palabras. Un comentario fuera de lugar puede meterte en problemas. No todo lo que piensas necesita decirse.

Capricornio

El Sol te da poder, pero también responsabilidad. Es tiempo de poner límites y tomar decisiones firmes. No postergues lo inevitable.

Acuario

Día de reflexión y silencio. Aléjate del ruido y escucha tu intuición. Algo se está gestando, pero necesita paciencia.

Piscis

Amistades y relaciones pasan por filtro. No todos son tan leales como aparentan. Aprende a confiar en lo que sientes, no solo en lo que te dicen.

Fuente: Tribuna del Yaqui