'La Bea' niega rotundamente haber maltratado animales en 'La Granja VIP': "Nunca trataría mal"

Ciudad de México.- La comediante de origen mexicano, mayormente conocida como La Bea, acaba de brindar una entrevista en la que ha negado rotundamente las acusaciones en su contra de que supuestamente ella con el resto del equipo denominado 'El Cacaraqueo' de haber maltratado a los animales durante su paso por La Granja VIP, dejando en claro que ella no es así y "nunca trataría mal a otro ser".

Como se sabe, mientras que estaban en el reality de TV Azteca, el creador de contenido, César Doroteo, mejor conocido como Teo, la comediante y el luchador profesional, Alberto del Río, fueron señalados de maltratar a los animales, pues en un clip se ve como supuestamente los comediantes patean a cerditos para sacarlos de un corral. El colega de Ricardo Peralta en el pasado ya ha dado la contundente respuesta de que jamás se dañó a ningún animal, y ahora La Bea confirma lo dicho.

Ahora, durante una entrevista para el programa Vaya Vaya, la experta en humor, que es conocida por haber formado parte de LOL: México, rompió el silencio, asegurando que el video fue "sacado de contexto", y que los cerdos no se querían mover de su lugar y que usar las piernas fue lo único que pensó que haría efecto, destacando que jamás quiso lastimarlos: "Jamás en mi vida maltrataría un animal. Fue la forma que yo tuve de tratar de cuidar el área donde no podían estar. Nunca fue con dolo. Simplemente, con mi patita, los quise empujar".

Ante esto, mencionó que a ellos nadie les dijo como podían cuidar a los animales, ni les dieron un truco para manejarlos exitosamente, y que el usar sus piernas fue su única solución, pero, que nunca lo hizo con el afán de lastimar a ninguno de los animales de la granja: "No nos dan un curso sobre cómo cuidar a los animales y uno tiene sentido común y sabe que primordialmente hay que tratar a otro ser, es con respeto y tiempo de calidad. Yo nunca trataría mal a otro ser, y sobre todo a otro ser que no se puede defender".

Finalmente, declaró que ya que vio el video en redes sociales, se puede ver que es evidente como lo editaron para que se viera que pateaba a los cerditos con dolo y hacerla quedar mal en las redes como X, anteriormente conocido como Twitter: "Yo solo en ese momento, en ese video que se circula en las redes, los estaba moviendo con mis piernas, porque con las manos que ni les hacía cosquillas, y ya que vi que no les hice cosquillas, ahí fue cuando le hablé a otros compañeros, por eso digo que lo sacaron de contexto".

Desde el principio que lo ves que le pusieron la velocidad, la neta, dices que lo hicieron para hacerme quedar y verme de una forma que no soy. Yo no trataría mal a un animal o a una persona, pero también tenerlo que explicar es darle la razón a las personas que me creen capaz de hacerlo, y por eso yo me quedo con lo que soy y que sé de mi", concluyó.

La Bea aclara el tema de los puerquitos en La Granja VIP #labea #lagranjavip https://t.co/c0wsowJKQN pic.twitter.com/SALNlNfrm9 — Vaya Vaya (@vayavayatv) December 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui