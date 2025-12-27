La simpática reacción de la Princesa Charlotte al ser llamada por el Príncipe William en evento

Londres, Inglaterra.- Una vez más la Realeza británica está dando de que hablar, debido a que la Princesa Charlotte se robó los reflectores al protagonizar un tierno momento al lado de su padre, ante su simpática reacción cuando el tan querido Príncipe William tuvo que llamarla para que volviera a su lado, mientras que se encontraban cumpliendo con un evento de Navidad, que es más una tradición familiar.

Como se sabe, cada año, la familia de la fallecida Reina Isabel II, se reúnen en Norfolk, para la tradicional caminata navideña del Castillo de Sandringham hacía la iglesia que está en sus inmediaciones, mientras que los británicos se dan cita y se forman a esperarlos para saludarlos y hasta para dejarles algunos obsequios. Este año, por primera vez estuvieron todos los hijos de los Príncipes de Gales, como Charlotte, el Príncipe George, de 12 años y el Príncipe Louis, de siete años.

Mientras que estaban cumpliendo con la agenda real de esta tradición familiar, la hija de Kate Middleton y William, demostró ser igual que su fallecida abuela, Lady Di, y como su madre, pues se quedó un poco atrás de sus padres por estar hablando con todos los que le dieron regalos o que alcanzaban a llamar su atención para charlar con ella, por lo que el futuro rey de Inglaterra al percatarse la llamó para que regresara a su lado, de manera suave y gentil.

LA PRINCESA DE GALES TOCÓ EL PIANO CON SU HIJA EN UN VIDEO DE NAVIDAD



La escena mostró a Kate Middleton y a su hija de 10 años, Charlotte, interpretando juntas una pieza musical en la apertura televisiva del tradicional concierto de villancicos emitido por ITV desde el castillo… pic.twitter.com/gwdB0ly1ba — Clarín (@clarincom) December 26, 2025

Después de que la joven nieta del Rey Carlos III escuchó la voz de su padre al llamarle, ella simplemente dijo que ya estaba en camino y se despidió con una gran sonrisa y mucha educación del pedazo de la multitud con la que se había entretenido, haciendo que se quedara atrás de sus hermanos y famosos padres. Estas imágenes causaron gran revuelo en redes sociales que elogiaron la manera en que criaron a la menor.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Charlotte acompaña a sus padres a eventos públicos tan importantes, como lo ha sido el Trooping the Colour, el Día de la Victoria en Europa y Wimbledon, que ha pasado situaciones similares y se queda charlando con los ciudadanos que trata de estar con ellos. Kate en el pasado ha admitido que pasa demasiado tiempo charlando con la gente que conoce.

The new People’s Princess! uD83DuDC97 Ten-year-old Princess Charlotte was so sweet as she lingered behind her father and brothers to pose for selfies with fans at Sandringham - even inspiring an obliging policeman to take a pic uD83DuDE05 #princesscharlotte #royalfamily



uD83DuDCFD?: hellomag pic.twitter.com/1E7yNRNNvb — HELLO! Canada (@HelloCanada) December 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui