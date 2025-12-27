Princesa Mette-Marit de Noruega y Rey Harald V hablan de acusaciones de abuso de Marius Borg Høiby

Oslo, Noruega.- En el discurso de Navidad que año con año realiza la Realeza en Noruega, el Rey Harald V, acaba de pronunciarse a acusaciones de abuso en contra de su nieto, el heredero Marius Borg Høiby, mientras que la hija del Monarca y madre del joven príncipe, la Princesa Mette-Marit, también ha decidido romper el silencio al respecto y hablar de la polémica que enfrenta su familia.

Como se sabe, Marius de 28 años de edad, desde el año del 2024 enfrenta un proceso judicial por terribles cargos criminales, como cuatro violaciones, múltiples casos de violencia doméstica, amenazas, grabación de imágenes íntimas sin consentimiento y otros actos delictivos, lo que suman 32 delitos graves y que es además un historial sin precedentes para ningún miembro de la Corona en Noruega.

El hijastro del heredero al trono, el Príncipe Haakon, estuvo solamente unos cuantos días en prisión preventiva a mediados del 2024 por estos cargos, siendo liberado para ser transportado a una clínica de rehabilitación en Londres, de la que salió unas semanas después. Aunque ha estado desde hace un año en libertad con estos severos cargos criminales, esto podría cambiar en el 2026, ya que se ha informado que el 3 de febrero del 2026 comenzará su juicio en Oslo, y de ser considerado culpable, enfrentará hasta 10 años en la cárcel.

Princesa Mette-Marit y Marius. Internet

Ahora, por primera vez de que las acusaciones se hicieran públicas, en el que fue el tradicional discurso de Navidad del Rey Harald V, a través del canal NRK en TV, habló al respecto, lamentando todo lo sucedido y afirmando que se solidarizaba con las familias y personas afectadas por esta situación: "Quiero expresar solidaridad para todos los afectados, no solo en nuestra familia, sino también para los demás que han sufrido por estos hechos. Esperamos que se encuentren bien".

De la misma manera, la Princesa Mette-Marit, en un video compartido en su cuenta de Instagram, sin haber ahondado en detalles sobre el caso, sí defendió la gestión familiar de la situación y respondió a las críticas sobre cómo han manejado la crisis como padres Lo que más me molesta es que me critiquen por cómo lo hemos gestionado como padres y que digan que no nos lo hayamos tomado en serio".

Fuente: Tribuna del Yaqui