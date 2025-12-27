Tania Rincón se va de 'Hoy': La conductora revela que Karime Pindter sería su reemplazo en 2026

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Tania Rincón, oficialmente ha confirmado en una entrevista que en el próximo año 2026 se va del programa Hoy, a causa de que tiene entre manos un importante proyecto que le impedirá seguir en dicha emisión, e incluso, ha revelado que Karime Pindter será su reemplazo mientras que ella no se encuentra presente.

Como se sabe, Rincón en el año del 2019 firmó contrato con Televisa para formar parte de su talento en el programa deportivo, Guerreros 2020, comenzando sus emisiones a mediados del 2020. Tras esto, comenzó a tener mucha presencia dentro del programa Hoy, por lo que fue contratada en el 2021 por la hoy fallecida productora de la emisión matutina, Magda Rodríguez, siendo hasta ahora, de las conductoras más queridas.

Pero, así como trabaja para la emisión matutina de la empresa San Ángel, la expresentadora de Venga la Alegría, también tiene sus proyectos como conductora y periodista en Televisa y en TUDN, por lo que debe cumplir con otros compromisos fuera del programa antes mencionado, y por este motivo, en el 2026 va a tener que dejarlo para poder dedicarse a ser parte del equipo del mundial de futbol que se realizará entre México y Estados Unidos.

uD83CuDF99? @taniarin nos lleva a conocer la historia del astronauta, José Hernández



uD83DuDD34 En vivo por TUDN pic.twitter.com/FDkgvna4ed — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 3, 2025

Por cuestiones de su ausencia, en su más reciente entrevista con el periodista Edén Dorantes, se le cuestionó si era verdad que la exhabitante de La Casa de los Famosos México va a ser quién tome su lugar, Tania fue muy sincera al señalar que era muy probable que su jefa, Andrea Rodríguez Doria, le ofrezca ser parte del programa todo el tiempo que ella esté cubriendo todo lo relacionado al evento futbolista más famoso.

La exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que Karime se ha estado preparando mucho desde que salió del reality show producido por Rosa María Noguerón, y ha tomado cursos para ser conductora, por lo que ella estaría feliz de que alguien tan preparada como Pindter esté en su puesto hasta que se acabe su participación en el mundial del futbol y pueda regresar a la emisión matutina.

