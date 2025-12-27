Televisa vetaría a Karina Torres de 'La Casa de los Famosos México' por plantar a 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- La reconocida influencer mexicana transgénero, Karina Torres, al parecer se ha cargado una mala fama de irresponsable con los productores de TV, debido a que se dice que los altos mandos de Televisa y la productora de La Casa de los Famosos México, al parecer tomarían la decisión de vetarla del reality show a causa de que se dice que dejó plantados de último momento a la producción de La Granja VIP.

Como se sabe, en la tercera temporada del reality show de la empresa San Ángel, la cual ganó el influencer regiomontano, Aldo de Nigris, se comentó mucho antes de su comienzo, que Karina iba a formar parte de la emisión y hasta se mencionó que sería elemento sorpresa de último momento, pero no fue así, sino que el habitante número 15, que es sorpresa para todos, resultó ser el creador de contenido, Abelito.

Ahora, el polémico periodista de espectáculos, Gabo Cuevas, en su canal de YouTube, acaba de asegurar que la amiga de Paola Suárez y Wendy Guevara, en realidad habría rechazado la casa, porque iba a entrar a la Granja VIP, pero que los dejo plantados una semana antes de que comenzara, sin darles alguna explicación, por lo que tuvo que entrar de emergencia la famosa actriz, Fabiola Campomanes.

Ante esto, declaró que en el próximo 2026, Karina está buscando entrar a La Casa de los Famosos México 4, pero que su productora, Rosa María Noguerón, y los ejecutivos de la empresa San Ángel ya se enteraron de tal situación en el reality de TV Azteca, y han tomado la decisión de no aceptarla en la cuarta temporada del suyo, y la habrían rechazado de manera definitiva para esta ocasión.

