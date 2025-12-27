(VIDEO) Martha Higareda celebra su primera Navidad con sus gemelas tras estar al borde de la muerte

Ciudad de México. - La reconocida actriz mexicana Martha Higareda, después del tremendo susto que vivió tras el complicado parto de sus gemelas el 18 de noviembre de 2025, donde estuvo a punto de perder la vida, ahora vuelve a disfrutar de momentos de plena felicidad. La celebridad de 42 años compartió un emotivo instante en redes sociales, donde disfruta de la compañía de su esposo Lewis Howes y, por supuesto, de sus pequeñas.

Los padres primerizos grabaron un video para el Vlogmas del exfutbolista y conferencista, en el cual muestran cómo celebraron esta Navidad por primera vez con sus recién nacidas. Además, incluyeron buenos deseos para sus seguidores: "Dios es bueno y estamos tan agradecidos por nuestra primera Navidad con nuestros bebés gemelos. Les deseamos que pasen un rato de paz con la familia y el amor en sus corazones".

Llama especialmente la atención el momento en que Martha decide ponerles a sus niñas villancicos en español. No se quedó ahí, ya que incluso empezó a cantarles Mi Burrito Sabanero. A pesar del evidente cansancio que se refleja en sus rostros mientras arrullan, cargan y atienden a sus hijas, la pareja se muestra feliz y orgullosa de que ahora en adelante son una familia de cuatro integrantes.

La pareja subió un video con sus pequeñas

Los internautas destacaron el interés de la protagonista de populares películas como No manches Frida y Amarte duele por enseñarles su idioma natal a sus hijas. Entre los comentarios con más likes también apareció la exitosa cantante veracruzana Yuri, quien le escribió: "Felicidades, bella", a lo que Martha respondió: "@oficialyuri querida Yuri, ¡te quiero tanto! ¡Feliz Navidad!"

Diagnosticada con preeclampsia

Cabe señalar que Martha Higareda sufrió complicaciones de salud, al igual que una de sus bebés. Mientras la menor permaneció bajo observación médica en cuidados intensivos, Martha fue diagnosticada con preeclampsia, situación que informó a sus fans en Instagram. Agradeció estar viva, ya que días después de haber sido dada de alta terminó nuevamente en urgencias, pues su presión arterial alcanzó 215 mmHg y estuvo casi seis horas intentando estabilizarla. Finalmente, le explicaron lo que sucedía y no fue la única vez que tuvo que regresar al hospital, ya que la condición se repitió.

